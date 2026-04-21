Le fabricant d’occultations solaires Schenker Stores sort un configurateur pour les projets de store banne. Une aide aux projets des particuliers comme aux carnets de commandes des artisans installateurs partenaires de la marque d’origine suisse.

Expert de la protection contre le soleil et les intempéries, l’industriel suisse tend à faciliter les projets d’ombrage extérieur avec son nouveau configurateur.

Disponible en ligne, la plateforme s’adresse aux particuliers comme aux artisans installateurs, car capable de générer des documents utiles à la réalisation d’un devis.

Un accès aux artisans installateurs depuis l’application



Dans le configurateur Schenker Stores, l’utilisateur doit définir son projet selon ces critères :

Le mode d’installation du store banne : en pose murale, au plafond, sous avancée de toit ou sur chevrons.

: en pose murale, au plafond, sous avancée de toit ou sur chevrons. L’intégration ou non d’un éclairage

Les dimensions des stores, fabriqués sur mesure par l’industriel. L’outil inclut un calculateur validant la faisabilité et la cohérence des mesures.

Le configurateur propose ainsi les modèles les plus adaptés aux paramètres saisis. Vient ensuite la sélection de la couleur de l’armature, de la toile du store banne, du mode de commande et du dispositif de protection.

Démonstration du configurateur de projet store banne de Schenker Stores Démonstration du configurateur de projet store banne de Schenker Stores Démonstration du configurateur de projet store banne de Schenker Stores Démonstration du configurateur de projet store banne de Schenker Stores Démonstration du configurateur de projet store banne de Schenker Stores Précédent Suivant

Le projet finalisé est enregistré sous un numéro dédié et permet de générer un PDF récapitulant l’ensemble des caractéristiques demandées. L’onglet « Prendre contact avec un partenaire » permet au particulier de contacter des artisans installateurs partenaires de Schenker Stores.