Store banne : Schenker Stores sort un nouveau configurateur
Expert de la protection contre le soleil et les intempéries, l’industriel suisse tend à faciliter les projets d’ombrage extérieur avec son nouveau configurateur.
Disponible en ligne, la plateforme s’adresse aux particuliers comme aux artisans installateurs, car capable de générer des documents utiles à la réalisation d’un devis.
Un accès aux artisans installateurs depuis l’application
Dans le configurateur Schenker Stores, l’utilisateur doit définir son projet selon ces critères :
- Le mode d’installation du store banne : en pose murale, au plafond, sous avancée de toit ou sur chevrons.
- L’intégration ou non d’un éclairage
- Les dimensions des stores, fabriqués sur mesure par l’industriel. L’outil inclut un calculateur validant la faisabilité et la cohérence des mesures.
Le configurateur propose ainsi les modèles les plus adaptés aux paramètres saisis. Vient ensuite la sélection de la couleur de l’armature, de la toile du store banne, du mode de commande et du dispositif de protection.
Le projet finalisé est enregistré sous un numéro dédié et permet de générer un PDF récapitulant l’ensemble des caractéristiques demandées. L’onglet « Prendre contact avec un partenaire » permet au particulier de contacter des artisans installateurs partenaires de Schenker Stores.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Baie
- Menuiserie
- Protection solaire
- Artisan
- Installateur
- Afficher plus
Provélis met en avant son savoir-faire avec un site web repensé
Volets roulants, portes de garage ou brise-soleil… Provélis repense son site web pour rendre l’information plus accessible et simplifier le parcours des visiteurs.
Warmup se lance dans le chauffage au sol hydraulique
La nouvelle gamme de solutions chauffantes hydrauliques de Warmup marque la prochaine génération de chauffage au sol écoénergétique.
Pose de menuiseries : illbruck réinvente l'étanchéité
Le Groupe Tremco CPG, à travers sa marque illbruck, lance sa nouvelle gamme de systèmes d’étanchéité, conçue pour garantir performance, confort et conformité sur tous les chantiers.
Travaux d’entretien-amélioration : les prix augmentent encore au T2 2025
Les hausses de prix se poursuivent pour les travaux d’entretien-amélioration. Selon l’Insee, ils ont augmenté de 0,4 % au 2ème trimestre 2025, et de 1,2 % sur un an.