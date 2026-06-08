À Parly 2, dans les Yvelines, la géothermie couvre déjà 70 % de l'eau chaude sanitaire. Le chauffage rejoindra le dispositif dès l'automne.

La copropriété de Parly 2, au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), annonce que depuis ce lundi 8 juin, la production d'eau chaude sanitaire est à 70 % assurée par un système de géothermie avant que le chauffage ne soit à son tour intégré au dispositif dès cet automne.

Jusqu'alors, les 36 résidences de cet ensemble immobilier construit à la fin des années 1960 étaient chauffées au gaz. Situé à proximité du centre commercial Westfield Parly, l'ensemble immobilier compte près de 300 bâtiments et 15 000 habitants. Le réseau dessert déjà 7 500 logements et des infrastructures comme des piscines, une église ou encore des courts de tennis, même si le gaz continuera de représenter 30 % des besoins énergétiques de la copropriété. Une installation capable de couvrir la totalité de la consommation énergétique de la copropriété, y compris pour les jours les plus froids, ayant été jugée « trop onéreuse », selon un communiqué.

Le gouvernement veut quadrupler le déploiement de la géothermie

Il s'agit d'une « grande première à l'échelle nationale ». « Nous n'aurons plus à subir les fluctuations du prix du gaz qui ont lourdement impacté les charges des copropriétaires ces dernières années, notamment avec la guerre en Ukraine », explique à nos confrères de l'AFP Patrice de Clinchamps, membre du conseil syndical principal.

En France, la géothermie représente seulement 1 % de la consommation de chaleur. Dans sa feuille de route énergétique, le gouvernement vise à quadrupler le rythme de déploiement des projets en géothermie dite « profonde » d'ici à 2035, avec une production de 8 à 10 térawattheures (TWh) en 2035 contre 2,3 en 2021.

Le passage à une énergie renouvelable doit également permettre de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse que celle sur les énergies fossiles. La géothermie consiste à utiliser la chaleur des nappes d'eau souterraines pour fournir du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Une fois cette chaleur distribuée, l'eau est presque intégralement réinjectée dans son milieu d'origine.

Un réseau privé de 20 km

À Parly 2, l'eau est pompée depuis l'aquifère francilien du Dogger, à 1 500 mètres de profondeur et à une température de 62 degrés. Elle est ensuite acheminée vers une chaufferie centrale, qui dessert un réseau privé de 20 km.

Un second puits, de « réinjection », a été foré pour restituer l'eau extraite à sa nappe souterraine. Le recours à la géothermie à Parly 2 a été envisagé dès 2016, puis validé en octobre 2022. La copropriété a investi près de 12 millions d'euros dans la rénovation de ses installations thermiques. Engie, à la fois opérateur technique du projet et exploitant des installations thermiques et du réseau de chauffage, a pour sa part déboursé 35 millions d'euros pour construire les deux puits, la centrale géothermique et les canalisations, aidé à hauteur de 9 millions d'euros par l'Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Avec AFP