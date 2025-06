Le Grand Hôtel d’Antibes, imaginé en 1905 par l’architecte monégasque Louis Copello, a récemment fait l’objet d’une réhabilitation complète menée par le groupe CIR. Le Grand Hôtel a ainsi été transformé en 36 appartements de standing, intégrant pour chacun d’entre eux les menuiseries en bois Inova 68 de Bieber, sélectionnées pour l’occasion.

Le Grand Hôtel d’Antibes, qui compte parmi les bâtiments les plus somptueux de la French Riviera, n’est plus. Le bâtiment existe toujours bel et bien, mais sa fonction n’est plus d’accueillir une riche clientèle venue profiter de la côte méditerranéenne.

Fin 2023 s’est en effet clôturé un vaste chantier de réhabilitation, transformant ainsi l’établissement luxueux en 36 appartements de standing. C’est le groupe CIR (Compagnie Immobilière de Rénovation) qui s’est chargé de ce projet d’ampleur.

Ce spécialiste de la rénovation met un point d’honneur à sauvegarder le patrimoine architectural et historique des cœurs de ville, à valoriser des édifices empreints d’histoire et à les inscrire dans une démarche respectueuse de l'environnement. Louis Copello, qui a imaginé le bâtiment en 1905, peut être rassuré. Sa réalisation était entre de bonnes mains.

Le choix des menuiseries en bois Inova 68 sur le chantier du Grand Hôtel d’Antibes

Pour remplacer les fenêtres du Grand Hôtel, ce sont les menuiseries en bois Inova 68 de Bieber qui ont été sélectionnées. Ces solutions ont été choisies pour leur capacité à proposer des modèles à double vitrage identiques, respectant l'esthétique d’origine : profil doucine et petit bois collés moulurés.

Au total, ce sont 125 fenêtres, laquage RAL 9016, spécialement conçues pour respecter les exigences des Bâtiments de France, qui ont été posées par l’entreprise Infinite Home.

Les menuiseries de la gamme Inova de Bieber, qui offrent le charme du bois et la performance des matériaux actuels, ont été choisies pour de nombreuses raisons.

Elles respectent les normes de conservation tout en offrant des améliorations modernes en termes de performance énergétique. Les menuiseries sont également personnalisables, afin de conserver l’aspect traditionnel, tout en bénéficiant des avantages des menuiseries modernes. Enfin, elles sont fabriquées avec des matériaux de qualité, et utilisent des techniques modernes pour garantir une performance optimale tout en respectant le style d’époque des fenêtres.

Depuis 1928, Bieber conçoit et fabrique à Waldhambach en Alsace des menuiseries sur-mesure en bois. Réalisées dans un bois de qualité, elles intègrent les dernières réglementations en vigueur, qu’elles soient thermiques, acoustiques, esthétiques et durables. Alliant tradition et modernité, elles s’adaptent aux rénovations de bâtiments anciens ou classés.

Le savoir-faire de la marque permet des finitions personnalisées pour s’harmoniser avec les couleurs et le style du bâtiment tout en préservant leur esthétique.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Bieber