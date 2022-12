Un premier outil de modélisation acoustique pour la fenêtre bois

Si la performance thermique d’une fenêtre est à prendre en considération lors de sa conception, celle acoustique est tout aussi importante. C’est d’ailleurs l’objet d’une thèse menée par l’UFME, qui aboutira à l’arrivée prochaine d’un outil de modélisation acoustique d’une fenêtre. Conçu par le société I.NOV, le logiciel sortira d’abord pour la fenêtre bois avant de s’ouvrir à d’autres matières.

En 2019, l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) lançait une thèse portant sur le développement d’un outil numérique pour l’évaluation des performances vibro-acoustiques des fenêtre. Un travail fait en complémentarité d’une autre recherche sur la simulation des performances acoustiques des entrées d’air des fenêtres et coffres de volets roulants, amorcé en 2020.

Trois ans plus tard, l’UFME annonce la phase de développement du premier logiciel de simulation et de modélisation acoustique de la fenêtre.

Minimiser l’écart d’affaiblissement acoustique à la conception d’une fenêtre bois

Financé par le Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois (CODIFAB), l’outil s’inspire de ceux utilisés dans l’automobile et l’aéronautique. Son but ? Estimer le potentiel écart acoustique présenté d’une fenêtre bois, lors de sa conception et non après sa fabrication, sur n’importe quel vitrage et la dimension.

Ce qui éviterait des essais non seulement coûteux, mais parfois infructueux en laboratoire, obligeant les fabricants à reproduire de nombreux prototypes jusqu’à trouver celui compatible aux exigences recherchées. Un gain de temps, d’argent mais également en performance environnementale, à la fois dans la production et allers-retours vers les centres d’essais. L’outil incitera également prescripteurs et bureaux d’études à intégrer le confort acoustique dans leurs projets de construction ou de rénovation des bâtiments, au même titre que le confort thermique.

Disponible à partir de fin 2023, la première versions de l’outil « est en phase de réglages et de tests afin d’offrir aux industriels l’outil le plus ergonomique. Nous effectuons des expériences acoustiques pour modéliser la fenêtre en 3D et nous permettre de paramétrer le plus précisément possible », livre Arnaud Combes, créateur de la société I.NOV, à l’origine de l’application « Fenêtre sur Mesure » et mandatée en 2021 pour travailler sur ce logiciel.

Son créateur poursuit : « Il suffira ensuite à l’utilisateur de renseigner le type de modèle, les dimensions, l’épaisseur du dormant, la largeur, le type de vitrage... pour découvrir quel niveau d’affaiblissement acoustique sera atteint. Cette simulation pourra venir compléter celle sur la partie thermique afin d’ouvrir la voie au développement d’un nouveau produit en toute sérénité ».

Le logiciel a été pensé pour des calculs sur des fenêtres bois, plus complexes par les variations structurelles du matériau. L’outil sera ensuite adapté aux fenêtres PVC, aluminium et mixtes bois-PVC/Aluminium, et autres ensembles plus complexes. Pour l’UFME, « il s’agit de la concrétisation d’une recherche qui fera prochainement de la fenêtre le premier élément de l’enveloppe du bâtiment à disposer d’une modélisation acoustique intrinsèque ».





Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock