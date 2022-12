Procore tire parti de l'IA pour la gestion de projets de construction

Lancée il y a 20 ans aux États-Unis, la plateforme digitale Procore est disponible en France depuis mars 2022. Cette plateforme de gestion de construction a pour ambition de regrouper l’ensemble des solutions nécessaires à la connexion des équipes et faciliter le partage des données. Avec plus de deux millions d’utilisateurs par an répartis dans 150 pays, cette solution veille à accroître l’efficacité des projets de construction avec pour seuls mots d’ordre : visibilité, traçabilité et simplicité. Rencontre avec Teodora Starvolha, Solutions Consultant chez Procore.

Pouvez-vous présenter l'entreprise et ses différentes solutions ?

Teodora Starvolha : Procore couvre toutes les phases d’un projet du BTP : l’avant-projet, la phase d'exécution et la phase de garantie. Procore étant une plateforme entièrement connectée, nos utilisateurs n'ont pas besoin de sortir de la plateforme pour mener à bien un projet. Accessible depuis des appareils mobiles ou des ordinateurs, elle permet d'éviter toute perte de données. Toutes les informations circulent instantanément entre les différents modules d'une même plateforme et grâce aux notifications envoyées aux parties concernées, la communication devient plus fluide et efficace.

Par exemple, l'outil Livrables permet de suivre et gérer le processus de validation des documents. Les documents validés peuvent ensuite être partagés avec l'équipe projet en un clic et directement depuis la plateforme Procore. Les destinataires reçoivent une notification par e-mail qui les invite à consulter ces documents. De cette façon, la gestion et le partage des documents de projet est fluide et efficace.

Pour vous, quel est le rôle de l’IA dans un projet de construction ?

Teodora Starvolha : Au cours d’un projet de construction, le temps est précieux. Malheureusement, de nombreuses tâches chronophages nuisent à la productivité des équipes et accroissent le sentiment de frustration. Le recours à l’intelligence artificielle fluidifie les processus de travail et de prise de décisions. Pour que nos utilisateurs puissent bénéficier des avantages de l’intelligence artificielle, plusieurs solutions spécialisées dans l’IA ont été intégrées à notre plateforme telles que Quick Capture pour ajouter rapidement un grand nombre d’éléments à sa liste de réserve lors des visites de chantier, améliorant ainsi les mesures de qualité et de sécurité.

La solution est également capable de détecter les principales causes des incidents mais aussi d’alerter des risques de dépassements du budget en se basant sur l'historique des dépenses du projet. Nous ne sommes qu’au début de l'exploitation des données dans le secteur du bâtiment. Mais nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle jouera progressivement un rôle clé au sein des projets de construction.

En quoi Procore va-t-il plus loin qu'une solution de simplification ?

Teodora Starvolha : Nous innovons constamment pour répondre aux nouveaux besoins des acteurs même si nous disposons déjà de plusieurs caractéristiques uniques. Par exemple, un nombre illimité d'utilisateurs peuvent se rendre sur le projet géré depuis la plateforme et peuvent y stocker un nombre illimité de données, dont la quantité s'accroît au fur et à mesure que le secteur de la construction s’empare de la technologie.

Notre modèle économique nous permettant de ne pas limiter le nombre d’utilisateurs, nos clients ne sont dès lors plus obligés de supprimer des utilisateurs pour en ajouter d’autres. Enfin, même si nous nous efforçons de faciliter la prise en main de notre outil, nous offrons une assistance illimitée à nos clients tout au long du cycle de construction afin de les accompagner au mieux.

Pensez-vous que le secteur du bâtiment comprend les enjeux liés au numérique ? Est-il prêt à cette transformation ?

Teodora Starvolha : Une des spécificités que nous avons pu observer sur le marché français est que la transformation numérique peut prendre plus de temps en raison d’un attachement à certaines pratiques ancrées dans un secteur aussi historique que le BTP. En revanche, les défis sont similaires entre les différents pays qui connaissent entre autres une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, une pénurie de la chaîne d'approvisionnement et font face à des enjeux environnementaux de plus en plus pressants.

Nous observons actuellement de nombreuses entreprises du BTP, de tout type et de toute taille, qui investissent dans la technologie pour soutenir leurs activités. Cependant, elles ne parviennent pas toutes à l’intégrer efficacement dans leurs processus. C’est pourquoi notre plateforme se veut foncièrement simple d’utilisation et que nous travaillons directement avec nos clients pour leur proposer des outils cohérents avec leurs pratiques déjà existantes. En France, nous constatons ainsi une adoption particulièrement forte de notre solution par les entreprises générales.

Quelle est votre stratégie pour aller au plus près des petits artisans et les accompagner sur ce sujet ?

Teodora Starvolha : Le secteur de la construction est souvent perçu comme un secteur en retard sur la transformation numérique. Pourtant, il y a tout de même des dirigeants des PME et des artisans qui utilisent des feuilles Excel d’une manière très poussée pour faire leur planification financière par exemple. En réalité, le problème n'est pas ce prétendu retard mais plutôt un manque de ressources technologiques facilement adoptables.

Nous avons observé que tous les utilisateurs n'utilisent pas la plateforme de la même manière. Par exemple, les responsables HSE ont principalement recours aux modules Qualité et Sécurité, tandis que les cadres supérieurs privilégient le module Finances. Pour les artisans, nous proposons des outils formidables comme les plans, les checklists, les formulaires ou encore le journal de chantier qui aident les petites entreprises et les artisans à démarrer leur transition numérique et à collaborer efficacement avec les autres parties prenantes. De plus, le modèle économique de Procore permet aux petites entreprises et aux artisans d’accéder gratuitement au système des principaux entrepreneurs, ce qui leur évite d'avoir à acheter des logiciels.

Quels sont vos prochains objectifs ?

Teodora Starvolha : La France est l'un des marchés où la construction a le plus d’impact sur l'économie. En termes de revenus, trois des cinq premières entreprises de construction européennes sont françaises. Il est donc tout à fait logique qu’une entreprise comme Procore s’adresse à l'industrie française qui se montre réceptive à nos solutions ! Nous avons lancé notre plateforme en France il y a moins d'un an et nous souhaitons poursuivre notre pénétration sur le marché en nous rapprochant de notre secteur.

Cette volonté « d’être plus proche » implique la multiplication d'opportunités de rencontrer les professionnels du secteur afin d’échanger autour des défis auxquels ils font face, qu'ils soient dus à la situation macro-économique, à la crise financière ou aux enjeux environnementaux pressants, afin de leur apporter des solutions adéquates.

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de Une : ©Procore