Musée d’Orsay : Louis Vuitton financera 20 millions d’euros de travaux

Louis Vuitton renouvelle son partenariat avec le musée d’Orsay pour la période 2026 à 2030. « Après une première collaboration entre 2022 et 2025, les deux institutions renouvellent leurs liens autour de la préservation du bâtiment et de l'enrichissement des collections du musée d'Orsay », a annoncé le musée parisien, mondialement connu pour sa collection de peintures impressionnistes. Restauration et modernisation À travers ce partenariat, Louis Vuitton financera à hauteur de 20 millions d’euros « des projets de réaménagement, de restauration et de modernisation de l'accueil », afin de remettre en valeur notamment « le parvis, la marquise, le hall des arrivées et l'ancien hall d'honneur de l'Hôtel d'Orsay ». « Ce projet permettra de restituer à ces espaces leur esprit d'origine, de dégager une perspective spectaculaire sur la nef, de réduire l'attente », précise le communiqué. « Au-delà de ce soutien aux travaux de rénovation, Louis Vuitton s'engage à accompagner l'Établissement public dans ses activités et ses expositions », indique également l’institution, sans donner plus de détails. En 2023, le musée d’Orsay avait déjà pu acquérir la « Partie de bateau » (1877-1878), une œuvre de l’impressionniste Gustave Caillebotte. Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock