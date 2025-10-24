Sika supprime jusqu’à 1 500 postes face au ralentissement du bâtiment en Chine
Publié le 24 octobre 2025, mis à jour le 24 octobre 2025 à 16h19, par Batiweb Rédaction
Le géant suisse des matériaux de construction Sika serre la vis. Affecté par la morosité du secteur du bâtiment, notamment en Chine, le groupe a annoncé vendredi un plan mondial de réduction des coûts, assorti de la suppression de 1 500 postes sur un effectif total de plus de 34 000 salariés. L’objectif : retrouver des marges dans un marché international en perte de vitesse.
Un programme d’efficience pour 2028
Le groupe, spécialisé dans les colles, mortiers et solutions d’étanchéité et d’isolation, entend dégager 150 à 200 millions de francs suisses d’économies annuelles d’ici 2028. « Ce programme vise à répondre proactivement aux faiblesses de certains marchés », a justifié Thomas Hasler, directeur général de Sika, dans un communiqué.
La mise en œuvre du plan nécessitera 80 à 100 millions de francs de coûts exceptionnels dès 2025, avant de produire ses effets complets dans trois ans. Le groupe veut rationaliser ses processus, revoir son organisation industrielle et concentrer ses investissements sur les marchés les plus porteurs, notamment en Amérique du Nord et en Europe.
Recul marqué en Chine, prévisions revues à la baisse
Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 8,6 milliards de francs suisses, en baisse de 3,8 %. Une contre-performance liée à une chute à deux chiffres des ventes en Chine, principal moteur asiatique du secteur. Le bénéfice net s’est pour sa part contracté de 5,6 %, à 870,9 millions de francs, légèrement en deçà des attentes des analystes.
Pour l’ensemble de l’exercice, Sika table encore sur une croissance « modeste » de ses ventes hors effets de change, mais revoit ses ambitions à moyen terme : la société anticipe désormais une progression de 3 à 6 % en monnaies locales d’ici 2028, contre 6 à 9 % précédemment.
Malgré ce ralentissement, Sika continue de miser sur ses innovations dans les produits durables pour la construction et sur sa position de leader mondial des solutions de collage et d’isolation.
« Notre modèle reste solide et résilient, mais nous devons adapter notre structure à un contexte mondial durablement transformé », a assuré Thomas Hasler.
Par Jérémy Leduc
Les tags associés
- Sika
- Emploi
- Matériaux de construction
- Finance
- Chine
- Afficher plus
Sika renforce sa présence au Qatar avec le rachat de Gulf Additive Factory
Le groupe suisse Sika poursuit son expansion ciblée dans les marchés à fort potentiel. Avec l’acquisition de Gulf Additive Factory, spécialiste qatari des adjuvants pour béton et produits de façade, le...
SIKA VISCOCHAPE®P4S de SIKA : chape ciment autonivelante haute résistance
Sika complète sa gamme de chapes fluides autonivelantes avec Sika ViscoChape®P4S, chape fibrée à base de ciment, destinée à la réalisation de sols de locaux soumis de façon courante à des charges importantes...
Colas : engagé pour un futur durable et inclusif
Dans son magazine Routes n°52, Colas présente ses actions pour une construction routière plus durable, innovante et inclusive, au service des territoires.
Face aux droits de douane, Sika se montre confiant et prudent pour 2025
Au 1er trimestre 2025, Sika voit son CA augmenter de 1,1 % sur un an. Un net ralentissement de la croissance par rapport au T1 2024. Le groupe demeure optimiste pour 2025, malgré les tensions sur les droits...