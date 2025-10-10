EDILIANS présente ses tuiles et solutions solaires à ARTIBAT
EASY ROOF INTÉGRATION kit, photovoltaïque ET pratique !
Vous aimeriez proposer une solution solaire facile à installer et parfaitement intégrée ? Rendez-vous sur le stand EDILIANS pour découvrir EASY ROOF INTEGRATION kit, le système d’intégration photovoltaïque sous ATEC intégré au parcours des nouveautés 2025 du salon ! Idéale pour développer son activité solaire en toute sérénité, cette solution validée par l’avis technique du CSTB est compatible avec l’ensemble des tuiles en terre cuite et ardoise : tuiles à recouvrement fortement galbées, faiblement galbées à relief, faiblement galbées à pureau plat, plates, ardoises… Et elle est particulièrement facile à mettre en œuvre :
- assemblage modulable par emboîtement de cadres et d’abergements
- système sans joint : l’étanchéité est assurée par recouvrement
- système de fixation avec une seule vis de serrage
- réglage en hauteur grâce à un cadre en 2 parties
Ce système très « easy » permet une mise en œuvre ultra-rapide : 6h à deux pour l’installation d’une solution de 3 kW !
EDIPACK : le solaire « all inclusive »
Nouveauté cette année, la solution EASY ROOF TOP est disponible en pack tout-en-un prêt à l’emploi, EDIPACK :
- 3 modules photovoltaïques équipés de tous les éléments nécessaires à l’installation
- 7 types de fixations disponibles, avec ou sans rail selon le type de couverture, pour aider la mise en œuvre
- un format compact et léger, facile à manipuler, transporter et stocker
En résumé : aucune surprise, aucune pièce à chercher, l’EDIPACK rend l’installation de l’EASY ROOF TOP plus easy que easy !
Une solution hautement recommandée !
Côté performance, la gamme EASY ROOF offre également de belles garanties :
- une excellente résistance aux agressions extérieures sur le long terme : UV, intempéries, corrosion
- les mêmes garanties d’étanchéité que les tuiles traditionnelles : EDILIANS est le seul industriel à garantir une parfaite qualité d’installation et d’étanchéité de ses solutions photovoltaïques jusqu’à 30 ans !
- une ventilation optimale, indépendante pour chaque module
Quant à l’intérêt financier du photovoltaïque, il n’est plus à prouver : un investissement solaire est rentabilisé en 10 à 15 ans seulement !
Expert de la toiture depuis plus de 200 ans
Sur le stand EDILIANS, vous retrouverez également les tuiles émaillées en terre cuite traditionnelles. Acteur historique de la tuile, EDILIANS a développé un savoir-faire local unique. Fabriquées dans 12 sites basés partout en France, nos tuiles en terre cuite de qualité supérieure traversent les décennies. Les modèles « stars » ? Les gammes de tuiles issues des 9 appellations de terroirs, témoignages d’un patrimoine architectural régional très riche.
Envie d’en savoir plus sur ces produits ? Rendez-vous Hall 10A - Stand D21 sur le salon ARTIBAT à Rennes ; les experts EDILIANS seront là pour vous conseiller !
Dans la Marne, l'unité de production du groupe Edilians fait peau neuve
Le groupe Edilians dévoile la version 2.0 de son unité de production de tuiles de Pargny-sur-Saulx. L’entreprise a investi plusieurs millions d’euros pour moderniser ce site situé dans la Marne. Une modernisation...
EDILIANS : nouveaux modèles de tuiles terre cuite pour embellir les toits du Nord et du bassin parisien
Leader historique de la toiture en terre cuite en France, EDILIANS enrichit sa gamme avec deux nouvelles tuiles spécialement conçues pour les toits du Nord et du bassin parisien : la DOUBLE TENORD Huguenot...
AERO TOP 30 d’EDILIANS : écran de sous-toiture haut de gamme
L’écran AERO TOP 30 d’EDILIANS offre jusqu’à 30 ans de garantie*, avec une étanchéité élevée, une forte perméabilité et une résistance mécanique optimale.
En France, un tiers de l’électricité consommée est d’origine renouvelable
En France en 2024, un tiers de l’électricité était d’origine renouvelable. Les besoins sont assurés grâce au solaire, mais aussi grâce à la filière hydraulique, qui demeure la première des énergies électriques...