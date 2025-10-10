ConnexionS'abonner
EDILIANS présente ses tuiles et solutions solaires à ARTIBAT

Communiqué
Publié le 10 octobre 2025
Du 22 au 24 octobre, EDILIANS présente EASY ROOF INTEGRATION kit et EDIPACK, ses solutions solaires performantes à découvrir sur le stand D21, hall 10A.
EASY ROOF INTÉGRATION kit, photovoltaïque ET pratique !

Vous aimeriez proposer une solution solaire facile à installer et parfaitement intégrée ? Rendez-vous sur le stand EDILIANS pour découvrir EASY ROOF INTEGRATION kit, le système d’intégration photovoltaïque sous ATEC intégré au parcours des nouveautés 2025 du salon ! Idéale pour développer son activité solaire en toute sérénité, cette solution validée par l’avis technique du CSTB est compatible avec l’ensemble des tuiles en terre cuite et ardoise : tuiles à recouvrement fortement galbées, faiblement galbées à relief, faiblement galbées à pureau plat, plates, ardoises… Et elle est particulièrement facile à mettre en œuvre :

  • assemblage modulable par emboîtement de cadres et d’abergements
  • système sans joint : l’étanchéité est assurée par recouvrement
  • système de fixation avec une seule vis de serrage
  • réglage en hauteur grâce à un cadre en 2 parties

Ce système très « easy » permet une mise en œuvre ultra-rapide : 6h à deux pour l’installation d’une solution de 3 kW !

EDIPACK : le solaire « all inclusive »

Nouveauté cette année, la solution EASY ROOF TOP est disponible en pack tout-en-un prêt à l’emploi, EDIPACK :

  • 3 modules photovoltaïques équipés de tous les éléments nécessaires à l’installation 
  • 7 types de fixations disponibles, avec ou sans rail selon le type de couverture, pour aider la mise en œuvre
  • un format compact et léger, facile à manipuler, transporter et stocker

En résumé : aucune surprise, aucune pièce à chercher, l’EDIPACK rend l’installation de l’EASY ROOF TOP plus easy que easy !

Une solution hautement recommandée !

Côté performance, la gamme EASY ROOF offre également de belles garanties :

  • une excellente résistance aux agressions extérieures sur le long terme : UV, intempéries, corrosion
  • les mêmes garanties d’étanchéité que les tuiles traditionnelles : EDILIANS est le seul industriel à garantir une parfaite qualité d’installation et d’étanchéité de ses solutions photovoltaïques jusqu’à 30 ans !
  • une ventilation optimale, indépendante pour chaque module 

Quant à l’intérêt financier du photovoltaïque, il n’est plus à prouver : un investissement solaire est rentabilisé en 10 à 15 ans seulement !

Expert de la toiture depuis plus de 200 ans

Sur le stand EDILIANS, vous retrouverez également les tuiles émaillées en terre cuite traditionnelles. Acteur historique de la tuile, EDILIANS a développé un savoir-faire local unique. Fabriquées dans 12 sites basés partout en France, nos tuiles en terre cuite de qualité supérieure traversent les décennies. Les modèles « stars » ? Les gammes de tuiles issues des 9 appellations de terroirs, témoignages d’un patrimoine architectural régional très riche.

Envie d’en savoir plus sur ces produits ? Rendez-vous Hall 10A - Stand D21 sur le salon ARTIBAT à Rennes ; les experts EDILIANS seront là pour vous conseiller !

 

