Le gouvernement annonce un plan inspiré des mesures prises lors des chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif : renforcer la prévention et la formation pour réduire les risques.

La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a présenté ce lundi un plan de prévention des accidents du travail graves et mortels. Ce plan s’inspire directement des mesures mises en place lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, lorsqu'une charte sociale avait permis de diviser par quatre le taux d’accidents sur les chantiers liés aux JO.

Le gouvernement entend s’appuyer sur cette expérience pour généraliser ces bonnes pratiques aux chantiers du BTP à l’échelle nationale.

Un accompagnement renforcé pour le BTP

Un groupe de contact dédié sera mis en place afin de fournir un accompagnement technique aux entreprises du BTP, un secteur particulièrement exposé aux risques d’accidents graves. Ce dispositif vise à inciter les acteurs du secteur à prendre des engagements concrets en matière de prévention.

Ces engagements devront être formalisés par des conventions signées avec les branches professionnelles volontaires. L’accompagnement passera notamment par une intensification de la formation des cadres et des travailleurs du BTP.

Assurer une plus grande responsabilisation des employeurs

Le gouvernement souhaite mobiliser les donneurs d’ordre publics pour inciter les entreprises du BTP à renforcer leurs démarches de prévention. L’idée est d’intégrer la sécurité au travail comme un critère clé dans l’attribution des marchés publics, favorisant ainsi les entreprises les plus engagées dans la protection de leurs travailleurs.

Si le plan ne prévoit pas la création de nouvelles sanctions, il met l’accent sur l’amélioration de la coopération entre l’inspection du travail et le parquet. L’objectif est de mieux suivre les infractions et d’assurer une plus grande responsabilisation des employeurs en matière de sécurité.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock