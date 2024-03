À l'occasion de la Semaine de la prévention, l’Assurance Maladie - Risques professionnels et quatre acteurs majeurs de l'habitat annoncent avoir signé une nouvelle convention nationale d'objectifs. L’ambition est de renforcer la prévention des risques professionnels dans le secteur de la construction.

Établie pour quatre ans, la convention nationale d’objectifs est dédiée à un secteur d’activité et permet aux entreprises dont l’effectif global est inférieur à 200 salariés de signer un contrat de prévention avec leur caisse régionale (Carsat, Cramif, CGSS).

Ces entreprises ont ainsi la possibilité de bénéficier d'une aide financière pour réaliser des projets visant à améliorer les conditions de santé et sécurité au travail.

Promouvoir une politique de prévention durable

Cette nouvelle convention nationale d'objectifs signée par Union sociale pour l’habitat (USH), l’Union Nationale des Aménageurs (Unam), et la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), ainsi que le Pôle Habitat FFB, vise à réduire les risques professionnels, en particulier les risques de chutes et les manutentions manuelles, en intervenant dès les premières phases des projets.

Selon cette convention, les entreprises de maîtrise d’ouvrage doivent s’engager à promouvoir une politique de prévention durable, à améliorer le niveau de prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette dernière offre ainsi la possibilité de financer diverses actions telles que la formation, les études techniques, ainsi que les missions spécifiques visant à intégrer la prévention dès les phases de conception et de réalisation.

« Construire en prévenant les risques professionnels est un enjeu de taille et les donneurs d’ordres ont une double responsabilité dans ce domaine, tant vis-à-vis de leur propre personnel qui se déplace sur les chantiers que vis-à-vis des compagnons qui réalisent les travaux », commente Christophe Desplat, ingénieur conseil national en charge du BTP à l’Assurance Maladie - Risques professionnels.

L’importance de la prévention pour la performance

En tant qu'acteurs majeurs de la construction, les maîtres d’ouvrage ont un rôle important dans la garantie de la santé et de la sécurité des professionnels de la construction. La prévention des risques dès les phases initiales des projets permet non seulement de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais aussi de prévenir les surcoûts et d'améliorer la productivité et la qualité des ouvrages réalisés.

« La prévention des risques professionnels constitue un levier essentiel de la performance globale des entreprises du secteur de la construction », déclare Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB.

Les partenaires de cette convention nationale d'objectifs expriment leur engagement à soutenir les entreprises dans la mise en œuvre de démarches de prévention et d'amélioration des conditions de travail.

Marianne Louis, directrice générale de l’Union sociale pour l’habitat (USH), met en avant « l’importance de cette collaboration pour répondre aux défis actuels du secteur de la construction et de la transition écologique ». Pour Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, « cette convention offre des opportunités concrètes d'amélioration des conditions de travail pour les entreprises adhérentes ».

De même, Paul Meyer, délégué général de l’Union nationale des aménageurs (UNAM), souligne « l’engagement de la filière dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, en cohérence avec les objectifs de développement durable fixés par l'ONU ».

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock