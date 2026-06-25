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Congé climatique : le SDI craint un impact économique pour les TPE

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Prévention
Publié le 25 juin 2026 à 10h35, mis à jour le 25 juin 2026 à 17h27, par Raphaël Barrou
Alors que les écologistes souhaitent instaurer un congé climatique, le SDI alerte sur les conséquences pour les petites entreprises et privilégie les mesures de prévention face aux fortes chaleurs.
©Adobe Stock - Batiweb
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L'idée de l'instauration d'un congé climatique commence à se faire une place dans le débat politique français. Marine Tondelier a d'ailleurs annoncé que cette mesure serait bientôt proposée à l'Assemblée nationale par le groupe écologiste. 

Selon la candidate des Verts à l'élection présidentielle de 2027, ce congé, qui serait d'une durée de quatre à six jours, est déjà appliqué depuis 2024 en Espagne et concernerait les personnes qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail ou de bureaux climatisés. Les ouvriers et artisans seraient donc les premiers concernés. 

Des pertes supplémentaires pour les TPE ?

 

Mais le congé climatique inquiète aussi du côté du syndicat des indépendants et des TPE (SDI). L'organisation patronale estime que des obligations de prévention des risques liés aux fortes chaleurs existent déjà, en partie grâce à de récentes évolutions réglementaires. 

« Un nouveau droit à absence généralisé ne peut être créé sans mesurer ses conséquences sur les très petites entreprises », ajoute le syndicat. Selon un sondage effectué par la Capeb entre mai et juin 2026, sur plus d'un millier d'entreprises, la médiane des pertes liées aux aléas climatiques se chiffre à 4 800 € de chiffre d'affaires. 

Le SDI préfère les mesures de prévention et l'adaptation des horaires

 

Alors le SDI et son secrétaire général, Marc Sanchez, demandent à ce que les TPE ne soient pas la « variable d'ajustement » de la mesure. « Avant de créer un congé climatique, il faut répondre à une question simple : qui travaille et qui paie lorsque l’entreprise compte seulement trois salariés ? », s'interroge-t-il. 

L'organisation préfère ainsi l'adaptation des horaires ou les mesures de prévention plutôt que le congé climatique. Rappelons cependant que, selon la même étude de la Capeb, 14 % des entreprises sondées déclarent ne mettre en place aucune mesure particulière face aux aléas climatiques.

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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