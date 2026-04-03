Heidelberg Materials France récompense ses partenaires aux Trophées Partenaires Sécurité

Une initiative nationale pour renforcer la culture sécurité dans la construction

Avec ces trophées, Heidelberg Materials France affirme son engagement en faveur de la sécurité au travail dans le secteur de la construction. L’objectif est double :

récompenser les meilleures pratiques en matière de prévention des risques,

encourager une dynamique d’amélioration continue auprès de ses partenaires.

Quatre catégories ont été distinguées :

Excellence opérationnelle

Meilleure progression

Partenaire vigilant

Innovation & bonne pratique

Cette démarche s’inscrit dans une campagne nationale dédiée à la sécurité, pilier essentiel de la performance durable du groupe.

Un engagement fort des partenaires pour une industrie plus sûre

« Nous sommes fiers de reconnaître les réalisations de nos entreprises partenaires partout en France. Leur engagement en faveur de la sécurité, de l’innovation et de la qualité est essentiel à notre réussite. » Bruno Pillon, Président de Heidelberg Materials

« La sécurité est notre priorité. Nos sous-traitants jouent un rôle clé dans la construction d’un environnement de travail plus sûr pour tous. » Charlotte Breuil, Directrice Santé et Sécurité

« Ces trophées valorisent les meilleures pratiques et renforcent la performance de toute la chaîne d’approvisionnement. » Paul Porcheray, Directeur Achats et Logistique

Lauréats des Trophées Partenaires Sécurité 2026

→ Région Ouest, Pays de la Loire, Centre-Est, Bourgogne-Franche-Comté

Remise des prix le 26 mars à Airvault (Deux-Sèvres)

Excellence opérationnelle : ASCI | Entreprise de maintenance industrielle distinguée pour la qualité de ses interventions, son management de la sécurité structuré et ses procédures exemplaires.

| Entreprise de maintenance industrielle distinguée pour la qualité de ses interventions, son management de la sécurité structuré et ses procédures exemplaires. Meilleure progression : Solusfer | Spécialiste de la maintenance de centrales à béton, récompensé pour sa forte progression en prévention des risques.

| Spécialiste de la maintenance de centrales à béton, récompensé pour sa forte progression en prévention des risques. Partenaire vigilant : Blanchard | Acteur du transport reconnu pour sa culture sécurité et sa communication proactive.

| Acteur du transport reconnu pour sa culture sécurité et sa communication proactive. Innovation / bonne pratique : Charier | Récompensée pour l’utilisation de dashcams, améliorant la prévention des risques routiers et l’analyse des incidents.

→ Région Sud-Ouest

Remise des prix le 23 mars à Pessac (Gironde)

Excellence opérationnelle : Montussan Transports Services | Distinguée pour son management sécurité performant et la formation de ses conducteurs.

| Distinguée pour son management sécurité performant et la formation de ses conducteurs. Meilleure progression : Atelier Maintenance du Plateau | Récompensée pour la montée en compétences et la présence terrain renforcée.

| Récompensée pour la montée en compétences et la présence terrain renforcée. Partenaire vigilant : SNATI (groupe Veolia) | Salée pour ses retours d’expérience et sa culture sécurité solide.

| Salée pour ses retours d’expérience et sa culture sécurité solide. Innovation / bonne pratique : TNT | Primée pour des procédés innovants réduisant les risques d’accidents en carrière.

→ Région Île-de-France, Normandie, Hauts-de-France

Remise des prix le 25 mars à Gargenville (Yvelines)

Excellence opérationnelle : Actemium Démouselle | Récompensée pour son exemplarité en matière de sécurité industrielle et conformité.

| Récompensée pour son exemplarité en matière de sécurité industrielle et conformité. Meilleure progression : SP2L | Distinguée pour une politique sécurité rigoureuse et une absence d’accident depuis 2005.

| Distinguée pour une politique sécurité rigoureuse et une absence d’accident depuis 2005. Partenaire vigilant : Madeline SODI (Veolia) | Valorisée pour ses remontées d’anomalies et analyses de risques systématiques.

| Valorisée pour ses remontées d’anomalies et analyses de risques systématiques. Innovation / bonne pratique : VTG Rail Europe France | Primée pour un système de QR code sécurisant la gestion des habilitations.

→ Région Grand Est

Remise des prix le 27 mars à Couvrot (Marne)

Excellence opérationnelle : LM Maintenance | Reconnaissance pour la fiabilité et la qualité des interventions.

| Reconnaissance pour la fiabilité et la qualité des interventions. Meilleure progression : MTC | Distinguée pour une culture sécurité mature et structurée.

| Distinguée pour une culture sécurité mature et structurée. Partenaire vigilant : FICAP | Récompensée pour ses audits fréquents et sa prévention active.

| Récompensée pour ses audits fréquents et sa prévention active. Innovation / bonne pratique : Transports Varnier | Valorisée pour ses dispositifs améliorant la sécurité routière des conducteurs.

→ Région Sud-Est

Remise des prix le 27 mars à Beaucaire (Gard)

Excellence opérationnelle : Brun Triconnet Brun (BTB) | Récompensée pour la constance de ses performances en sécurité industrielle.

| Récompensée pour la constance de ses performances en sécurité industrielle. Meilleure progression : SODI (Veolia) | Distinguée pour ses efforts continus en prévention des risques professionnels.

| Distinguée pour ses efforts continus en prévention des risques professionnels. Partenaire vigilant : Transports Canu | Salée pour son engagement et ses remontées d’amélioration sécurité.

| Salée pour son engagement et ses remontées d’amélioration sécurité. Innovation / bonne pratique : Patrick Ruf | Récompensé pour ses initiatives concrètes en sécurité sur sites industriels.

Heidelberg Materials France : un acteur engagé pour une construction durable et sécurisée

Leader mondial des matériaux de construction, Heidelberg Materials est présent dans plus de 50 pays avec 51 000 collaborateurs. Le groupe place la sécurité, la décarbonation et l’économie circulaire au cœur de sa stratégie.

À travers ces trophées, Heidelberg Materials France confirme son ambition :

faire progresser durablement la sécurité dans toute la chaîne de valeur du BTP

valoriser les partenaires engagés dans la prévention des risques professionnels

Pour en savoir plus exit_to_app