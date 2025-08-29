Formation sécurité BTP 2025 : les vraies obligations pour les artisans
La réglementation sécurité du BTP évolue sans cesse. En 2025, pas de « nouvelle loi générale », mais une application stricte du Code du travail : formations obligatoires en hauteur, amiante, autorisation de conduite pour les engins, SST dans certains cas précis. Zoom sur ce que doivent vraiment faire les artisans.
Les principes généraux : former de façon pratique et appropriée
- Obligation de formation à l’embauche, lors d’un changement de poste ou de technique.
- Formation adaptée aux risques identifiés et répétée quand nécessaire.
- Articles clés : L4121-1 et L4141-2 du Code du travail.
Travail en hauteur et échafaudages : formation obligatoire
- Seuls des salariés formés spécifiquement peuvent monter, démonter ou modifier des échafaudages.
- La formation doit inclure les gestes sûrs et la conduite à tenir en cas d’accident.
- Répétition si les risques évoluent.
- Articles : R4323-69, R4141-13 et R4141-17
Conduite d’engins : autorisation de conduite obligatoire
- Nécessaire pour nacelles, mini-pelles, chariots…
- L’employeur délivre l’autorisation de conduite après avoir vérifié :
- la formation pratique,
- l’aptitude médicale,
- la maîtrise des règles de sécurité.
- Le CACES n’est pas obligatoire mais reste la référence pour prouver la compétence.
Secourisme (SST) : obligatoire dans certains cas
- Au moins un salarié formé aux premiers secours dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux.
- Obligatoire aussi sur les chantiers ≥ 20 salariés pendant plus de 15 jours avec travaux dangereux.
- Article : R4224-15.
Risques chimiques et silice cristalline
- Formation obligatoire pour tout salarié exposé à des agents chimiques dangereux (ACD).
- Pour les agents CMR (dont silice), formation répétée régulièrement et adaptée.
- Articles : R4412-87 à R4412-90.
Amiante : obligation stricte avec recyclage
- Formation obligatoire pour les activités SS3 (retrait/encapsulage) et SS4 (entretien/maintenance).
- Recyclage au maximum tous les 3 ans.
- Références : arrêté du 23 février 2012 modifié.
Sanctions en cas de manquement
- Amende jusqu’à 10 000 € par salarié concerné (L4741-1).
- L’Inspection du travail peut ordonner un arrêt temporaire de chantier.
- La responsabilité civile/pénale de l’employeur peut être engagée en cas d’accident.
|Thème
|Obligation légale
|Répétition / Validité
|Formation sécurité générale
|À l’embauche, changement de poste, intérimaires
|Selon évolution des risques
|Échafaudages / hauteur
|Formation spécifique obligatoire
|Répétée si nécessaire
|Conduite d’engins
|Autorisation de conduite obligatoire
|Renouvelée si changement/risques
|CACES
|Non obligatoire, mais recommandé
|10 ans (selon référentiel)
|Secourisme SST
|Obligatoire en ateliers dangereux + chantiers ≥ 20 pers./15 j
|Recyclage recommandé
|Risques chimiques/CMR
|Formation obligatoire, répétée régulièrement
|Adaptée aux risques
|Amiante SS3/SS4
|Formation obligatoire, recyclage ≤ 3 ans
|3 ans
Financement des formations
- Constructys (OPCO du BTP).
- CPF (Compte Personnel de Formation).
- FNE-Formation dans certains cas.
Références légales et sources officielles
- Code du travail :
- Principes généraux de prévention et formation : articles L4121-1, L4141-2.
- Formation travail en hauteur et échafaudages : articles R4323-58 à R4323-69, R4141-13 et R4141-17.
- Conduite d’engins et autorisation de conduite : articles R4323-55 à R4323-57.
- Secourisme en entreprise : article R4224-15.
- Prévention des risques chimiques et CMR : articles R4412-87 à R4412-90.
- Sanctions : article L4741-1.
- Arrêté du 23 février 2012 modifié relatif à la formation amiante (SS3 et SS4).
- Sites de référence :
En 2025, les artisans doivent surtout veiller à appliquer les obligations existantes : former leurs salariés en hauteur, sur échafaudages, aux risques chimiques et amiante, délivrer les autorisations de conduite, et organiser le SST quand la loi l’impose. Le reste – CACES, SST généralisé, simulateurs – relève de la bonne pratique professionnelle. C’est la meilleure garantie pour rester conforme et protéger ses équipes.
Par Camille DECAMBU
