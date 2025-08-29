En 2025, de nouvelles formations sécurité deviennent obligatoires pour les artisans afin de prévenir les risques sur les chantiers du BTP.

La réglementation sécurité du BTP évolue sans cesse. En 2025, pas de « nouvelle loi générale », mais une application stricte du Code du travail : formations obligatoires en hauteur, amiante, autorisation de conduite pour les engins, SST dans certains cas précis. Zoom sur ce que doivent vraiment faire les artisans.

Les principes généraux : former de façon pratique et appropriée

Obligation de formation à l’embauche, lors d’un changement de poste ou de technique.

Formation adaptée aux risques identifiés et répétée quand nécessaire.

Articles clés : L4121-1 et L4141-2 du Code du travail.



Travail en hauteur et échafaudages : formation obligatoire

Seuls des salariés formés spécifiquement peuvent monter, démonter ou modifier des échafaudages.

peuvent monter, démonter ou modifier des échafaudages. La formation doit inclure les gestes sûrs et la conduite à tenir en cas d’accident.

Répétition si les risques évoluent.

Articles : R4323-69, R4141-13 et R4141-17

Conduite d’engins : autorisation de conduite obligatoire

Nécessaire pour nacelles, mini-pelles, chariots…

L’employeur délivre l’autorisation de conduite après avoir vérifié : la formation pratique, l’aptitude médicale, la maîtrise des règles de sécurité.

après avoir vérifié : Le CACES n’est pas obligatoire mais reste la référence pour prouver la compétence.



Secourisme (SST) : obligatoire dans certains cas

Au moins un salarié formé aux premiers secours dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux.

Obligatoire aussi sur les chantiers ≥ 20 salariés pendant plus de 15 jours avec travaux dangereux.

avec travaux dangereux. Article : R4224-15.



Risques chimiques et silice cristalline

Formation obligatoire pour tout salarié exposé à des agents chimiques dangereux (ACD).

(ACD). Pour les agents CMR (dont silice), formation répétée régulièrement et adaptée.

et adaptée. Articles : R4412-87 à R4412-90.



Amiante : obligation stricte avec recyclage

Formation obligatoire pour les activités SS3 (retrait/encapsulage) et SS4 (entretien/maintenance).

et Recyclage au maximum tous les 3 ans.

Références : arrêté du 23 février 2012 modifié.



Sanctions en cas de manquement

Amende jusqu’à 10 000 € par salarié concerné (L4741-1).

(L4741-1). L’Inspection du travail peut ordonner un arrêt temporaire de chantier.

La responsabilité civile/pénale de l’employeur peut être engagée en cas d’accident.



Thème Obligation légale Répétition / Validité Formation sécurité générale À l’embauche, changement de poste, intérimaires Selon évolution des risques Échafaudages / hauteur Formation spécifique obligatoire Répétée si nécessaire Conduite d’engins Autorisation de conduite obligatoire Renouvelée si changement/risques CACES Non obligatoire, mais recommandé 10 ans (selon référentiel) Secourisme SST Obligatoire en ateliers dangereux + chantiers ≥ 20 pers./15 j Recyclage recommandé Risques chimiques/CMR Formation obligatoire, répétée régulièrement Adaptée aux risques Amiante SS3/SS4 Formation obligatoire, recyclage ≤ 3 ans 3 ans

Financement des formations

Constructys (OPCO du BTP).

(OPCO du BTP). CPF (Compte Personnel de Formation).

(Compte Personnel de Formation). FNE-Formation dans certains cas.



Références légales et sources officielles

Code du travail : Principes généraux de prévention et formation : articles L4121-1, L4141-2. Formation travail en hauteur et échafaudages : articles R4323-58 à R4323-69, R4141-13 et R4141-17. Conduite d’engins et autorisation de conduite : articles R4323-55 à R4323-57. Secourisme en entreprise : article R4224-15. Prévention des risques chimiques et CMR : articles R4412-87 à R4412-90. Sanctions : article L4741-1.

: Arrêté du 23 février 2012 modifié relatif à la formation amiante (SS3 et SS4).

relatif à la formation amiante (SS3 et SS4). Sites de référence : Légifrance – Code du travail INRS – Prévention des risques professionnels OPPBTP – Formations et prévention BTP



:

En 2025, les artisans doivent surtout veiller à appliquer les obligations existantes : former leurs salariés en hauteur, sur échafaudages, aux risques chimiques et amiante, délivrer les autorisations de conduite, et organiser le SST quand la loi l’impose. Le reste – CACES, SST généralisé, simulateurs – relève de la bonne pratique professionnelle. C’est la meilleure garantie pour rester conforme et protéger ses équipes.



Par Camille DECAMBU

