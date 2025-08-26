Comment éviter les accidents liés aux engins de chantier ?

En 2025, la sécurité sur les chantiers passe par la prévention, la formation et les technologies pour éviter les accidents avec les engins.

Les engins de chantier sont essentiels pour la réalisation des travaux de construction et de génie civil. Cependant, leur manœuvre représente un risque majeur pour les conducteurs et les travailleurs environnants. Chaque année, de nombreux accidents surviennent à cause de collisions, renversements, erreurs humaines ou défauts de maintenance.

Quelles sont les causes principales des accidents ? Quelles précautions prendre pour sécuriser les chantiers et réduire les risques ? Voici un guide complet pour éviter les accidents liés aux engins de chantier en 2025.

1. Les principales causes des accidents avec les engins de chantier

Avant de mettre en place des mesures de prévention, il est essentiel d’identifier les facteurs de risque les plus fréquents :

Erreurs humaines : Mauvaise manipulation, fatigue, inattention du conducteur.

: Mauvaise manipulation, fatigue, inattention du conducteur. Mauvaise visibilité : Angles morts importants, absence de signalisation.

: Angles morts importants, absence de signalisation. Défaut de maintenance : Pannes, usure des freins ou des dispositifs de sécurité.

: Pannes, usure des freins ou des dispositifs de sécurité. Proximité des piétons et des engins : Manque de zones dédiées aux travailleurs à pied.

: Manque de zones dédiées aux travailleurs à pied. Conditions météorologiques difficiles : Pluie, vent fort, terrain glissant.

: Pluie, vent fort, terrain glissant. Non-respect des règles de circulation : Excès de vitesse, zones non balisées.

À savoir : En 2025, la sécurité des engins de chantier est renforcée grâce à l’introduction d’EPI connectés et de dispositifs d’aide à la conduite.



2. Quelles mesures pour prévenir les accidents sur un chantier ?

La sécurité sur un chantier passe par une organisation stricte et des équipements adaptés. Voici les meilleures pratiques pour éviter les accidents liés aux engins de chantier.

➜ 1. Sécuriser la circulation sur le chantier

Établir un plan de circulation clair et visible Mettre en place un plan de circulation avec des voies dédiées aux engins et aux piétons. Installer des barrières de sécurité et des panneaux de signalisation clairs. Limiter la vitesse à 10-20 km/h selon la nature du terrain.



Créer des zones piétonnes protégées Délimiter des zones interdites aux engins autour des travailleurs. Utiliser des marquages au sol et des panneaux d’avertissement.



Nouveauté 2025 : Développement des systèmes de détection de proximité qui alertent le conducteur en cas de présence d’un piéton proche.

➜ 2. Former les conducteurs et les travailleurs

Obligation de formation des conducteurs Tout conducteur d’engin doit posséder le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins de Sécurité). Formation régulière pour mettre à jour les compétences et connaître les nouvelles technologies embarquées.

Sensibilisation des travailleurs aux risques des engins Organiser des briefings quotidiens pour rappeler les consignes de sécurité. Expliquer les zones de danger autour des engins (angles morts, zones de pivotement).



Bon à savoir : 90% des accidents impliquant des engins sur chantier sont liés à des erreurs humaines. La formation est donc primordiale.

➜ 3. Maintenir les engins en bon état

Vérification quotidienne avant utilisation Contrôler l’état des freins, pneumatiques, niveaux d’huile et de carburant. Vérifier le bon fonctionnement des feux, klaxons et rétroviseurs.

Entretien régulier obligatoire Respecter les visites de maintenance imposées par le fabricant. Remplacer les pièces usées pour éviter les pannes en cours d’utilisation.



Tendance 2025 : L’utilisation de capteurs connectés permettant un suivi en temps réel de l’état des engins et l’anticipation des pannes.

➜ 4. Renforcer la sécurité des engins avec des équipements adaptés

Systèmes de détection et d’alerte Installation de caméras à 360° pour éliminer les angles morts. Utilisation de radars de recul et d’avertisseurs sonores. Port d’EPI connectés détectant la proximité des engins et envoyant une alerte en cas de danger.

Stabilisation et anti-renversement Utilisation de capteurs d’inclinaison pour éviter les renversements sur les terrains accidentés. Limitation de la charge transportée pour éviter les basculements.



À surveiller en 2025 : L’essor des engins autonomes équipés de capteurs intelligents pour éviter automatiquement les obstacles et protéger les travailleurs.

3. Les équipements de sécurité obligatoires sur un chantier

Les travailleurs et les conducteurs d’engins doivent être équipés d’EPI adaptés.

Équipement Rôle Norme applicable Casque de sécurité Protection contre les chutes d’objets EN 397 Gilets haute visibilité Permet d’être vu par les conducteurs EN ISO 20471 Chaussures de sécurité Protection contre les chocs et perforations EN ISO 20345 Gants de protection Manipulation de matériaux et outils EN 388 Lunettes de protection Contre les projections et poussières EN 166 Protections auditives Réduction du bruit des engins EN 352

Innovation 2025 : EPI intelligents avec capteurs intégrés pour alerter en cas de danger imminent (vibration, son, signal lumineux).

4. Que faire en cas d’accident avec un engin de chantier ?

Réagir immédiatement Sécuriser la zone pour éviter un sur-accident. Porter secours à la victime en attendant les secours.

Déclarer l’accident Informer immédiatement le chef de chantier et remplir un document d’accident de travail. Analyser les causes pour éviter qu’un accident similaire ne se reproduise.



Important : Un accident de chantier doit être signalé à l’Inspection du Travail si un employé est gravement blessé.



Comment éviter les accidents liés aux engins de chantier ?

Les accidents impliquant des engins de chantier sont souvent évitables grâce à une combinaison de formation, prévention et technologies de sécurité.

Organisation du chantier avec un plan de circulation clair.

avec un plan de circulation clair. Formation des conducteurs et sensibilisation des travailleurs.

et Entretien rigoureux des engins pour éviter les pannes.

pour éviter les pannes. Utilisation d’équipements de sécurité modernes (EPI connectés, caméras, capteurs).

Avec l’évolution des normes et des technologies, la sécurité des chantiers continue de s’améliorer. En 2025, l’enjeu est d’allier innovation et rigueur pour réduire à zéro les accidents liés aux engins de chantier.



→ Découvrez tous nos articles liés à la sécurité et prévention sur les chantiers dans notre dossier spécial

Par Camille DECAMBU