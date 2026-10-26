(Vidéo) « La prévention doit devenir un réflexe quotidien », Jérôme Monteil (OPPBTP)

Dans cet entretien vidéo avec Batiweb, Jérôme Monteil détaille les ambitions d’Horizon 2030, le plan de l’OPPBTP pour ancrer la prévention dans le BTP.

94 % des compagnons interrogés se disent concernés par la prévention, mais seuls six sur dix déclarent porter systématiquement leurs équipements de protection individuelle (EPI). Ce décalage entre la prise de conscience des risques et les pratiques sur les chantiers constitue l’un des enjeux auxquels l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) entend répondre avec son plan stratégique Horizon 2030, lancé en 2026.

Dans cet entretien vidéo accordé à Batiweb, Jérôme Monteil, directeur marketing et digital de l’OPPBTP, détaille les cinq axes de cette feuille de route quinquennale. Sensibilisation des jeunes dès leur formation, accompagnement des entreprises dans l’évaluation des risques professionnels, mobilisation de l’ensemble de la filière et renforcement des actions contre les accidents graves et mortels : l’organisme entend faire de la prévention un réflexe quotidien. Pour y parvenir, il mise également sur de nouvelles campagnes de communication et sur un accompagnement adapté aux entreprises, notamment aux TPE, afin d’ancrer durablement les bons comportements dans les pratiques professionnelles.

Retrouvez l'interview vidéo complète ci-dessous :