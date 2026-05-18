Avec plus d'une trentaine d'accidents mortels sur des trajets en lien avec le travail en 2024, le secteur du bâtiment et l'OPPBTP cherchent des solutions pour diminuer les risques. L'organisation propose un kit de prévention à l'occasion des Journées de la sécurité routière au travail.

On parle souvent des risques d'accidents au travail en pensant aux 764 morts au travail recensés par le Rapport de l'assurance maladie sur les risques professionnels au cours de l'année 2024. Mais le même document fait aussi état de 215 décès des suites d'une maladie professionnelle, ainsi que de 318 suite à un accident de trajet, trajets domicile-travail et trajets professionnels confondus.

Alors que le secteur du BTP représente environ un accident mortel sur dix dans ce dernier domaine, l'OPPBTP a profité des Journées de la sécurité routière au travail pour mettre en avant un kit de prévention dédié. Ces journées, qui ont lieu du 18 au 22 mai à l'initiative de la sécurité routière, doivent permettre aux employeurs de structures de toutes tailles d'organiser des animations de sensibilisation sur le sujet.

Des recommandations pour la prévention des accidents

Le kit, révélé en 2025, comprend à la fois une vidéo, un quiz ou encore un support d'animation avec des conseils de prévention, incitant les entreprises et les employés à prendre des engagements.

Dans d'autres de ses contenus, comme dans un mémo sur 10 actions de prévention du risque routier, l'OPPBTP invite par exemple à limiter ses déplacements au nécessaire, s'assurer du bon état de son véhicule, éviter les substances psychoactives ou encore la gestion des accidents avec les équipements de signalisation.