Avec son plan Horizon 2030, l'OPPBTP veut renforcer la prévention sur les chantiers. Jérôme Monteil, directeur marketing et digital de l'organisation, détaille les priorités de cette stratégie.

94 % des compagnons interrogés se disent concernés par la prévention, selon une enquête ViaVoice mobilisée dans le cadre du plan Horizon 2030 de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), mais seuls six sur dix déclarent porter systématiquement leurs équipements de protection individuelle (EPI). Un décalage entre prise de conscience et pratiques sur les chantiers que l'Organisme cherche à réduire.

Jérôme Monteil, directeur marketing et digital de l'OPPBTP, revient auprès de Batiweb sur les ambitions de ce plan stratégique lancé en 2026. Sensibilisation des jeunes, accompagnement des entreprises autour du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), campagnes de communication et lutte contre les accidents graves : l'Organisme entend faire de la prévention un réflexe quotidien et une responsabilité collective dans le BTP.

L’OPPBTP s’est engagé dans un nouveau plan stratégique, Horizon 2030. Quels en sont les objectifs et les axes de travail ?

Avec le plan Horizon 2030, lancé en 2026, nous souhaitons faire de la prévention et de la sécurité des réflexes pour l’ensemble des 200 000 entreprises clientes de l’OPPBTP. Ce plan quinquennal repose sur cinq axes.

Le premier consiste à promouvoir massivement les sujets de prévention. Le deuxième porte sur l’accompagnement des très petites entreprises (TPE), qu’il faut davantage sensibiliser aux enjeux de santé et de sécurité au travail.

Le troisième axe concerne les jeunes qui deviendront bientôt salariés de nos branches. Qu’ils soient en lycée professionnel, en CFA du BTP ou dans l’enseignement supérieur, ils doivent être sensibilisés à ces questions dès leur formation initiale.

Le quatrième axe vise à mobiliser les acteurs de la construction autour de la prévention. Enfin, le cinquième porte sur la réduction des accidents graves et mortels, grâce à des solutions techniques permettant de diminuer la sinistralité dans les entreprises.

Quelles sont les principales actions prévues dans le cadre de ce plan ?

Chaque année, nous déclinons des actions et des campagnes autour d'une thématique particulière. En 2026, nous avons lancé une campagne consacrée à la responsabilité du management, afin que la prévention soit pleinement intégrée dans les entreprises.

En 2027, nous mettrons particulièrement l’accent sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), qui constitue la pierre angulaire de la prévention en entreprise.

Nous proposerons une offre de services destinée aux TPE, aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux grands groupes. L’objectif est de faciliter la prise en main de cet outil, grâce à une approche à la fois numérique et fondée sur un accompagnement en présentiel.

Cette démarche s’inscrit également dans un contexte de renforcement des sanctions avec la loi sur les fraudes sociales et fiscales adoptée cet été. Mais notre approche reste avant tout pédagogique : nous voulons que l’évaluation des risques soit réalisée en amont, et non qu’elle soit considérée comme une simple obligation administrative.

La réduction des accidents graves et mortels reste l’un des objectifs majeurs du plan Horizon 2030. Quelles sont, selon vous, les priorités pour les prochaines années ?

Il faut continuer à faire progresser les comportements sur le terrain, en agissant collectivement. Le port des EPI, la vigilance à l’égard des autres et la capacité à interrompre une situation dangereuse sont essentiels.

Chaque année, les accidents du travail entraînent la perte de millions d’heures sur les chantiers. Mais le plus grave reste humain : plusieurs dizaines, voire des centaines de personnes, perdent la vie sur les chantiers chaque année.

C’est un fléau que nous devons tous contribuer à faire reculer dans les prochaines années. L’objectif est que la prévention ne soit plus seulement une préoccupation partagée, mais un réflexe appliqué quotidiennement par chacun.

Votre campagne « Adoptons le réflexe prévention » marque une évolution de votre communication, avec notamment des spots télévisés et une websérie. Pourquoi ce choix ?

Cette campagne s’adresse précisément aux personnes qui n’ont pas encore systématiquement le réflexe de prévention. Nous voulons que ce qui n’est pas inné devienne un acquis.

Cette nouvelle approche, avec la diffusion de spots télévisés, a contribué à faire évoluer l’image et la notoriété de l’OPPBTP en 2026.

Nous avons également innové avec une websérie intitulée « C’est le chantier », destinée principalement aux réseaux sociaux et à YouTube. Elle s’adresse notamment à un public jeune. La première saison a enregistré un peu plus de 7 millions de vues en 2026, et nous allons commencer le tournage de la deuxième.

Enfin, nous avons créé une mascotte pour incarner ce changement. Elle fait partie de cette volonté de rendre la prévention plus visible et plus concrète.

Au-delà de la communication, comment faire évoluer les comportements sur les chantiers ?

C’est précisément l’enjeu de notre démarche : faire en sorte que les bons comportements deviennent des automatismes.

L’enquête ViaVoice que nous mobilisons dans le cadre du plan Horizon 2030 montre que 94 % des compagnons interrogés se sentent concernés par la prévention. Pourtant, seuls six sur dix déclarent porter systématiquement leurs équipements de protection individuelle.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart entre la prise de conscience et les pratiques. Il y a la routine, le manque de réflexes de sécurité et, parfois, l’ancienneté, qui conduit à penser que l’on a toujours travaillé de la même manière.

Notre rôle, mais aussi celui de l’ensemble des acteurs de la filière, est de responsabiliser chacun. Il faut porter ses EPI, faire attention à son voisin et savoir dire, à un moment donné : « Stop, nous ne sommes pas forcément en sécurité. » On prend cinq minutes, on respire et on réévalue la situation pour éviter qu’un accident grave ne survienne.

La prévention ne peut pas reposer sur un seul organisme. C’est une responsabilité collective.