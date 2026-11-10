Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Gestion de l'eau : vers une coopération renforcée entre la France et la Suisse

Prévention
Publié le 10 novembre 2026 à 11h00, par Virginie Kroun
Un rapport franco-suisse pointe des lacunes dans la gestion de l'eau autour de Genève. En particulier sur la prévention liée aux risques de crues et de sécheresse.
Lac Léman ©Adobe Stock - Batiweb
Lac Léman ©Adobe Stock

D'après un rapport présenté ce mardi 10 novembre par la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes (CRC-ARA) et la Cour des comptes de la République et canton de Genève (CDC-GE), la collaboration franco-suisse doit se renforcer concernant la gestion de l'eau

« La région genevoise a été confrontée à des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses hydrologiques des étés 2023 et 2026 ou la crue historique de l’Arve en novembre 2023. Ces phénomènes, qui pourraient être appelés à se répéter et à s’intensifier avec le changement climatique, imposent aux autorités publiques de s’y préparer et d’agir pour limiter leurs impacts », lit-on dans un communiqué conjoint des deux instances.

« Nous sommes dans un territoire assez magique, assez particulier et extrêmement compliqué puisque finalement c'est un espace métropolitain (...)  mais au milieu il y a une frontière », a décrit lors d'un point presse Barbara Falk, présidente de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes. 

Rappelons que l'anticipation et la gestion des inondations et sécheresses est importante pour limiter leur impact sur le bâti, mais aussi le fonctionnement des entreprises du bâtiment au quotidien

Presque 50 ans de collaboration la Suisse et la France

 

En 1978, une « coopération institutionnalisée » est née entre le canton de Genève et des collectivités territoriales de Haute-Savoie, pour la gestion conjointe de la nappe du genevois. Cela englobe l'exploitation, en période de sécheresse, la réserve en eau potable souterraine. 

« En revanche, en dehors du lac Léman et du Rhône, pour lesquels des conventions spécifiques ont été adoptées, la collaboration transfrontalière est limitée en matière de prévention des crues et des inondations», relèvent le CRC-ARA et le CDC-GE.  

Sur ces deux gisements, la France et la Suisse ont déjà signé en septembre 2025 deux accords respectivement dédié.

La Communauté transfrontalière de l’eau (CTeau), spécifique à la gestion de l'eau et des mileux aquatiques sur l’agglomération franco-valdogenevoise, existe depuis 2012. Sans compter des contrats de rivières, à l'origine de la renaturation de cours d'eau transfrontaliers, comme le Foron du Chablais Genevois, avec une dernière tranche de travaux finies à l'automne 2026, pour un budget de 4,5 millions d'euros. 

Des problèmes de coordination demeurent

 

Mais l'audit la CDC-GE et la CRC-ARA relève des incohérences, comme des appelations différentes de certains cours d'eau, comme une mise en place décalée des restrictions d'eau entre les deux pays.

Du côté de la CTeau, les moyens opérationnels restent « limités », tandis qu'il « n’existe toujours pas de carte des dangers à l’échelle des bassins versants transfrontaliers et que les investissements transfrontaliers en termes de prévention des inondations restent limités depuis l’achèvement des contrats de rivière », est-il indiqué dans leur communiqué. 

À cela s'ajoute une collaboration faible en matière de prévention et de gestion lors des phénomènes de sécheresse. En témoigne l'absence de cartographie sur risques d’étiage à l’échelle des bassins versants transfrontaliers ou d'instructions communes sur les restrictions d'usage. 

C'est dans ce sens que le rapport propose différents axes d'améliorations : 

  • Renforcer la coordination institutionnelle transfrontalière en matière de prévention des inondations et des sécheresses hydrologiques au travers de la CTeau et grâce à des moyens opérationnels effectifs ;
  • Créer un observatoire transfrontalier de l’eau afin de mutualiser les outils d'observation, de modélisation cartographique et de surveillance ;
  • Programmer des actions transfrontalières de prévention co-financées par la France et la Suisse pour la biodiversité 
  • Consolider le dispositif transfrontalier de gestion de crise (un annuaire partagé, des canaux de transmission formalisés,des outils d’alerte et des exercices de simulation en commun). 

Des recommandations validées par l’Office cantonal de l’eau, comme les huit intercommunalités du Grand-Genève, le syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et des affluents, ainsi que cinq communes de Haute-Savoie.

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.