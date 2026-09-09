L’OPPBTP nomme son nouveau DRH
Ayant débuté sa carrière en tant que responsable RH chez Olympus, en 2005, Alexandre Martin intègre ensuite Samsung Electronics cinq ans plus tard.
Il y restera près de dix ans, d’abord en tant que responsable emploi, HR Manager, et enfin directeur des opérations RH.
En 2019, il rejoint ensuite ABMI en tant que DRH durant six ans.
« Je suis passionné par la structuration et l’alignement de la stratégie RH avec les défis de l’entreprise. Mon parcours combine la rigueur des structures complexes et l’agilité de l’entrepreneuriat », explique le nouveau DRH de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).
Participer à la mise en œuvre du plan « Horizon 2030 »
Au sein de l’OPPBTP, Alexandre Martin aura notamment pour mission de définir et déployer la politique de ressources humaines de l’organisme, d’accompagner les évolutions et de contribuer au développement des compétences et à l’engagement des salariés.
Il participera à son échelle à la mise en œuvre du plan stratégique « Horizon 2030 », qui consiste à axer la prévention davantage en direction des toutes petites entreprises (TPE), des maîtres d’œuvre et vers la formation des jeunes dans les quatre prochaines années, et ainsi réduire le nombre d’accidents graves et mortels d'ici là.
Pour rappel, l’OPPBTP compte plus de 400 collaborateurs répartis dans 15 agences en France.
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