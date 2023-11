2023, le monde de l’énergie et l’Europe

Plus de 70 % de l’énergie disponible dans l’Union européenne est d’origine fossile - l’énergie disponible, qui permet les comparaisons, est proche de l’énergie consommée. Le pétrole (36 %), le gaz (22 %) et le charbon (11 %) dominent à eux trois les sources d’énergie consommées dans l’UE, même si leur part dans le mix en Europe a diminué de 11 points depuis 1990.

À l’inverse, les énergies renouvelables sont de plus en plus utilisées. Elles représentaient plus de 21 % de la consommation finale d’énergie dans l’UE en 2021, contre 16 % en 2012.

Afin de satisfaire la demande, l’Europe importe l’essentiel de son énergie : plus de 60 % en 2019, un pourcentage qui augmente depuis le début des années 1990. De fait, le continent ne dispose que de faibles ressources en hydrocarbures, par exemple.

La dépendance énergétique de l’Europe vis-à-vis du reste du monde est donc forte. Plus particulièrement à l’égard de la Russie et du Moyen-Orient en ce qui concerne le gaz et le pétrole.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la Commission européenne a présenté un plan baptisé “RePowerEU” afin de se passer de ces énergies fossiles en provenance de Russie d’ici à 2027.

