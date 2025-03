Mitsubishi Electric vous invite à participer à la 3ᵉ édition des Trophées 3 Diamants, un concours qui met en lumière les projets immobiliers les plus exemplaires en matière de performance énergétique, d’innovation et de bien-être des occupants. Si vous avez conçu des bâtiments ou réalisé des rénovations intégrant des solutions énergétiques performantes et responsables, cette compétition est faite pour vous !

Les Trophées 3 Diamants s’adressent aux architectes, maîtres d’ouvrage et bureaux d’études qui ont mis en service des projets entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024. Qu’il s’agisse de nouveaux bâtiments ou de rénovations, les projets devront intégrer des systèmes de chauffage et de climatisation de la marque Mitsubishi Electric, tout en répondant aux critères stricts des normes environnementales et de performance énergétique (RE2020).

Les projets peuvent concourir dans deux catégories :

Projets inférieurs à 5000 m²

Projets supérieurs à 5000 m²

Cette distinction permet aux architectes de valoriser des projets à différentes échelles, qu’il s’agisse de petites rénovations ou de grandes réalisations. Chaque projet doit démontrer une attention particulière à l’innovation, à la performance énergétique et à l’intégration de solutions qui respectent les défis environnementaux actuels.

Les lauréats auront l’opportunité de voir leur travail récompensé lors d’une cérémonie de remise des prix qui se tiendra à Paris le 27 novembre 2025. Les projets gagnants bénéficieront d’une campagne de communication d’une valeur de 15 000 euros pour le 1er prix, 10 000 euros pour le 2ᵉ prix, et 5 000 euros pour le 3ᵉ prix et pour le Coup de Cœur du Jury. Cette visibilité permettra aux architectes primés de renforcer leur positionnement dans le secteur de la construction durable.

Pourquoi participer ?

En tant qu’architecte, votre rôle est crucial dans la conception de bâtiments durables et performants. Les Trophées 3 Diamants sont une occasion unique de démontrer votre expertise et de valoriser vos projets face à un jury d'experts et de professionnels du secteur. De plus, en participant à ce concours, vous vous inscrivez dans une dynamique de transition énergétique et de décarbonation, des enjeux majeurs pour le futur du bâtiment.

Les Trophées 3 Diamants sont également l’occasion de mettre en lumière des projets au design innovants et inspirants, comme le siège du journal Le Monde (Paris), le siège régional de Nexity (Lyon) ou Origine (Nanterre), tous les trois récompensés lors des précédentes éditions.

Le défi de la décarbonation

Le secteur du bâtiment, qui représente 23 % des émissions de gaz à effet de serre, doit relever des défis considérables en matière de durabilité. Les normes comme la RE2020 imposent de plus en plus de critères pour les nouvelles constructions, et les architectes sont au cœur de cette transformation. En rejoignant les Trophées 3 Diamants, vous contribuez à valoriser vos projets les plus innovants sur la base de solutions qui répondent aux enjeux climatiques.

Antoine Sanchez, Directeur France de la Prescription Nationale chez Mitsubishi Electric Europe, commente : « Nous sommes ravis de lancer cette troisième édition des Trophées 3 Diamants et invitons tous les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrages à déposer leurs candidatures. Ce concours est l'occasion de partager vos réalisations les plus ambitieuses et de vous distinguer en tant qu’acteur clé de la transition énergétique. »

Dates importantes :

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2025

: 31 mai 2025 Cérémonie des prix : 27 novembre 2025 à Paris

Pour en savoir plus exit_to_app