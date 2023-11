Mitsubishi Electric dévoile sa nouvelle solution pour un contrôle précis de la consommation d'énergie

Mitsubishi Electric présente MELCloud Home, une solution qui permet à l'utilisateur de contrôler la consommation d’énergie des appareils de son domicile, qu’il se trouve à proximité ou à l’étranger. Une solution bienvenue à une époque où les prix de l’énergie peuvent atteindre des sommets.

Mitsubishi Electric, qui fabrique et vend divers équipements électriques et électroniques, dévoile sa dernière nouveauté : la solution MELCloud Home.

Cette dernière permet à son utilisateur d’utiliser et de contrôler à sa guise tous ses appareils, du plus petit à celui qui consomme davantage. Les services proposés par MELCloud Home sont multiples, et doivent permettre à l’utilisateur d’optimiser au mieux ses consommations.

Un contrôle total de sa consommation d’énergie

Concrètement, MELCloud Home offre la possibilité de contrôler facilement les équipements du domicile, d’accéder à diverses commandes en direct, des scénarios, ainsi qu’à des programmations hebdomadaires et saisonnières. L’utilisateur peut ainsi contrôler comme bon lui semble ses systèmes de climatisation, de chauffage ou d’eau chaude sanitaire à partir d’une unique interface locale ou distante.

Mitsubishi Electric a voulu offrir, avec MELCloud, la possibilité de lier confort et économies d’énergie. Il sera par exemple possible d’éteindre les chauffages connectés dans les pièces à vivre, à des heures où personne n’est présent. Il est aussi possible, via le mode vacances, d’entrer les dates de départ et de retour afin que le système se charge de tout remettre en route à l'arrivée des utilisateurs. Tout cela par le biais d’un smartphone ou d’une tablette.

« Pour le développement de MELCloud, nous nous sommes focalisés sur les avantages du client. Nous les avons écouté attentivement, et avons réalisé différentes enquêtes au fil des années. Nous nous sommes concentrés sur ce qui pourrait leur être le plus bénéfique. L’objectif est que notre solution assure à nos clients la meilleure expérience possible. Nous voulons qu’ils puissent avoir un bon suivi de leur utilisation d’énergie et les accompagner au mieux dans leur objectifs en matière de réglementation environnementale », assure Donald Daw, vice-président pour les unités d’activité de Mitsubishi Electric Europe.

Pour un avenir plus brillant et plus écologique

À une époque où les prix de l’énergie ne cessent de croître, offrir à l’utilisateur un meilleur suivi de sa consommation d’énergie peut lui permettre de réaliser de vraies économies. « Notre idée est de créer un avenir plus brillant, plus vert, plus prometteur et plus écologique », a déclaré Masami Kusano, président de Mitsubishi Europe.

Les récents événements en Ukraine ont mis en lumière la dépendance de certains pays occidentaux vis-à-vis des énergies fossiles. Cette dépendance a entraîné une importante hausse des prix de l’énergie. Le fait de pouvoir surveiller attentivement et contrôler précisément ses dépenses énergétiques est d’autant plus intéressant.

Mais il est également primordial, pour réduire les factures d’énergie, d'accélérer la transition vers des énergies plus vertes. Donald Daw rappelle d’ailleurs ceci : « en 2022, dans l’Union Européenne il y avait 22 % d’énergies renouvelables. En 2030, on souhaite que ce chiffre atteigne 42,5 % ».

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock