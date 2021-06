Lorsqu’on vit dans un studio ou un petit appartement, le principal enjeu est d’allier confort, praticité et gain de place. Voici donc 5 astuces déco pour optimiser un petit espace !

Optez pour des meubles modulables

Ils sont vos meilleurs alliés pour aménager agréablement vos pièces. Cela peut-être un canapé faisant office de lit, une table basse dissimulant un plateau, une console se transformant en table…Et il y en a pour tous les goûts et tous les looks. Fonctionnels et esthétiques, ils permettent d’optimiser l’espace et de faciliter votre quotidien tout en donnant du style à votre intérieur.

Privilégiez la hauteur

C’est la meilleure solution pour gagner de la place sans difficulté. On ne vous le répètera jamais assez : favorisez les étagères et les patères murales pour ne pas encombrer votre intérieur ! En outre, elles sont de plus en plus design. De quoi décorer avec goût vos murs ! Bien sûr, il ne serait pas judicieux de recouvrir entièrement les murs, mais installer une étagère sur un pan de mur donnerait indiscutablement du cachet à la pièce.

Installez une verrière

Quand on a un petit appartement, il faut parfois délimiter un espace ou séparer une pièce pour ainsi créer plus d’intimité. Une verrière intérieure vous permet de le faire, et ce avec style ! Que ce soit industriel, atelier d’artiste, loft, etc. elle s’adapte à tous les styles ! La verrière apporte luminosité et légèreté à votre intérieur. C’est également la meilleure manière d’agrandir la pièce tout en jouant avec les volumes. Vous pouvez enfin profiter d’un environnement spacieux et aéré dans une ambiance cosy et conviviale !

Servez-vous de miroirs

Sûrement vous l’a-t-on déjà dit : le miroir permet d’agrandir et d’illuminer une pièce tout en y apportant du style. Vous pouvez, par exemple, installer un miroir au fond d’un long couloir pour donner une impression de profondeur. Ou encore poser un miroir au sol afin de doubler visuellement la taille d’une pièce. Cependant, il faut se montrer judicieux dans son utilisation. De plus, le miroir est un véritable accessoire de déco. Vous avez la possibilité de mettre sur le mur une succession de miroirs tout en variant les formes et les formes pour enjoliver votre salon.

Jouez avec les couleurs

Cette astuce est la plus importante : si vous souhaitez optimiser l’espace de votre petit appartement ou studio, il est essentiel d’opter pour des couleurs claires comme le blanc ou le beige qui attireront la lumière et agrandiront la pièce. Cependant, ne faites pas l’erreur d’estimer que les murs seuls doivent être colorés ! Mettre de la couleur sur le sol et le plafond donnera l’impression que la pièce est plus grande. Et rester sur une couleur unique au sein d’une même pièce renforcera cette sensation de grandeur. Bien sûr, ajouter des petites touches de couleur ici et là par le biais d’une petite décoration peut rendre la pièce plus chaleureuse et intimiste.



Et vous, quelles sont vos astuces déco pour optimiser un petit espace ?

Pour en savoir plus exit_to_app