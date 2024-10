Déco : le retour en force du style « organique »

Un mobilier aux formes arrondies

Initié par l’architecte Franck Lloyd Wright dans les années 50, le design organique (qui découle de l’architecture organique) se caractérise avant tout par des meubles aux lignes courbes et enveloppantes.

Les canapés en forme de coquillage, les tables basses rondes et les fauteuils « cosy » en sont des éléments phares. Avec leurs lignes arrondies, ils créent instantanément une ambiance chaleureuse dans votre intérieur.

Ils permettent également de créer des interactions fluides entre les différentes zones d’une pièce, évitant ainsi les ruptures visuelles et les lignes trop « rigides ».

Ce choix de mobilier convient particulièrement aux intérieurs qui visent une esthétique chaleureuse et conviviale.

Une palette de couleurs douces et neutres

Les couleurs jouent un rôle essentiel dans le style organique, qui privilégie les teintes naturelles telles que les blancs chauds, les beiges, les gris doux et les nuances terreuses. Des tons qui ont la capacité de réfléchir la lumière naturelle, contribuant à créer une ambiance lumineuse et zen.

De plus, à l’image des miroirs, l’utilisation de couleurs douces agrandit visuellement l’espace.

Il est bien sûr possible de jouer avec les contrastes en ajoutant quelques touches de couleur plus vives, à travers des accessoires, tapis ou des oeuvres d’art, afin de rehausser la palette de couleurs de la pièce de façon subtile et harmonieuse.

Des matériaux naturels

Les matériaux naturels sont au cœur du style organique.

Le bois, la pierre et le béton ciré sont particulièrement appréciés pour leur caractère authentique et naturel. Ces éléments bruts, utilisés sur les murs, les sols ou les meubles, créent une atmosphère à la fois élégante et sobre.

Le béton ciré, en particulier, s’intègre parfaitement dans ce style. Son aspect lisse, mais brut, convient aussi bien aux sols qu’aux murs et confèrent instantanément à l’espace une dimension contemporaine. Sa texture naturelle et minimaliste en fait un choix idéal pour le design organique.

En plus d’être esthétique, le béton ciré offre une résistance et une durabilité non négligeables, à condition de bien l’entretenir. Pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à faire appel à des professionnels qualifiés comme le spécialiste du béton ciré Harmony Béton.

D'autres matériaux comme la pierre naturelle ou l’argile peuvent également être utilisés pour créer des surfaces ou des éléments décoratifs, ajoutant texture et profondeur à la pièce.

(Beaucoup) de plantes vertes

Les plantes sont au coeur du style organique, lequel cherche à créer une véritable harmonie entre l’habitat humain et la nature.

Certaines variétés comme la monstera, les fougères, les cactus ou les succulentes s’adaptent particulièrement bien à ce type d’intérieur car elles nécessitent peu d’entretien et s’adaptent facilement aux variations de luminosité.

Les plantes peuvent être intégrées sous forme de coins de verdure, de murs végétaux ou encore de suspension. Autant d’idées qui apportent de la fraîcheur et qui contribuent à un intérieur vivant et naturel.

Dans l’esprit du design organique, une pièce remplie de plantes invite à la sérénité et à la connexion avec son environnement extérieur.

De la lumière naturelle

La lumière naturelle est primordiale pour parfaire le style organique.

Les grandes fenêtres, les verrières ou les portes vitrées sont des choix idéaux pour faire rentrer plus de lumière dans une pièce. Elles permettent de se connecter à l'extérieur et de créer des espaces plus lumineux.

Pour accentuer cette luminosité, il est recommandé d’utiliser des voilages légers, des miroirs et des tons clairs comme nous l’évoquions précédemment.

Le style organique, avec son minimalisme et son authenticité, permet de créer des espaces à la fois intimistes et conviviaux, et réussit pleinement son pari de concilier habitat, environnement et individu.