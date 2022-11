JELD-WEN : des blocs-portes dans l'air de la rénovation

Qu’elles soient situées dans l’hôtellerie, le tertiaire, l’enseignement, la santé ou encore l’habitat collectif, les portes font partie des solutions qui souffrent le plus. C’est pourquoi leur rénovation représente un enjeu de taille en matière de sécurité, de confort, d’écologie et même d’image.

Aujourd’hui plus que jamais la rénovation des blocs-portes fait la différence dans les bâtiments de tous les secteurs d’activité.



En cause : l’usage intensif auquel ils sont soumis et les différentes réglementations (Feu, Acoustique) auxquels ils doivent répondre, mais également les attentes portant sur la sécurité (Effraction, Feu), et leur confort (Acoustique, Thermique).



Néanmoins, si les projets de rénovation ont incontestablement le vent en poupe, le temps et les perturbations que représente le changement d’un bloc-porte sont en réalité une vraie problématique pour les installateurs et les usagers.



Grâce à la solution de réhabilitation pensée par JELD-WEN, optez pour un remplacement simple, précis et rapide de vos blocs-portes tout en garantissant la sécurité et le confort de chacun dans le respect des réglementations en vigueur.

Une mise en œuvre simplifiée pour faciliter la mise en œuvre des installateurs

Ce concept innovant et 100% sur-mesure, permet de faire gagner un temps précieux aux menuisiers mais également aux clients finaux. Les blocs-portes s’adaptent à toutes les huisseries existantes en bois (exotique/résineux) ou métal en un temps réduit et sans retouche, le tout sans cheville pour la fixation et sans aucun autre élément rapporté (tresse coupe-feu).



Une fois réceptionnés, nos blocs-portes n’ont plus qu’à être posés, sans contrainte, grâce à leur mise en œuvre simple et rapide :

Une solution universelle (installation sur tous types d’huisserie),

(installation sur tous types d’huisserie), Un temps de pose ultra compressé (moins de 45 minutes),

(moins de 45 minutes), Un chantier propre (0 poussière),

(0 poussière), Un passage quasiment conservé avec l’intégration du bâti dans la feuillure existante,

avec l’intégration du bâti dans la feuillure existante, Des travaux largement acceptables par les usagers,

par les usagers, Une sécurité incendie renforcée, un confort de vie optimisé (acoustique, stabilité, anti-effraction, isolation thermique) tout en restant esthétique.

Sceptique ? Découvrez la vidéo de montage pas à pas des solutions de Réhabilitation JELD-WEN.

L’innovation JELD-WEN, c’est avant tout de l’exigence

Grâce à leurs nombreuses performances, les solutions de réhabilitation JELD-WEN s’adaptent à toutes les configurations et répondent à toutes les attentes de tous les secteurs :

Résistance au feu : tous les blocs-portes (feu, acoustique, palière anti-effraction) sont conformes à la nouvelle Réglementation Incendie Européenne et affichent une performance EI30.

tous les blocs-portes (feu, acoustique, palière anti-effraction) sont conformes à la nouvelle Réglementation Incendie Européenne et affichent une performance EI30. Performance acoustique : de 29 à 42 dB selon les modèles.

de 29 à 42 dB selon les modèles. Stabilité : une résistance à la déformation qui garantit un bon fonctionnement au quotidien, en ambiances différentielles.

une résistance à la déformation qui garantit un bon fonctionnement au quotidien, en ambiances différentielles. Anti-effraction 5 minutes : nos modèles de portes palières sont conformes à la Norme Européenne ou à la certification française A2P Blocs-Portes Habitat.

nos modèles de portes palières sont conformes à la Norme Européenne ou à la certification française A2P Blocs-Portes Habitat. Isolation thermique : leurs dimensions sur mesure et leur seuil à la Suisse adapté contribue à l’amélioration thermique du lieu dans lequel les blocs-portes sont installés.

De plus, cette gamme propose une multitude d’options : compatibilité avec serrure standard (1 et 3 points), serrure d’urgence, contrôle d’accès, microviseur standard ou numérique… couplé à un large choix de finitions : bâti de rénovation en blanc (ou autre couleur sur demande), porte finition stratifié avec ou sans insert, placage essence fine à vernir, moulure ou rainure de décoration, plaque de protection … de quoi garantir une parfaite harmonie avec l’environnement qui les entoure.



Alors pour tous vos projets de rénovation, optez pour des solutions conformes, fonctionnelles, esthétiques et simples de mise en œuvre !

Pour en savoir plus exit_to_app