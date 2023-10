À la recherche d'une largeur d'ouverture à la hauteur de vos projets de rénovation ?

Le concept de Réhabilitation JELD-WEN a été spécialement conçu pour faire gagner du temps aux professionnels de la construction, mais également aux usagers finaux !

En effet, grâce à leur conception 100% sur mesure et montés en usine, nos blocs-portes viennent directement se glisser dans l’huisserie existante (qu’elle soit métallique ou en bois), en remplacement de celui à changer. Cette solution prête à poser permet une rénovation en un temps réduit (moins de 45 minutes) et sans retouche !

Mais notre concept de Réhabilitation ne s’arrête pas là et offre de nombreux bénéfices comme :

Une faible perte de passage (6 mm),

Une garantie conforme à la réglementation incendie : aucun ajout de tresse feu n’est nécessaire lors de la pose,

Une solution universelle,

Un temps de pose ultra compressé (- 45 minutes),

Un chantier propre (zéro poussière),

Un passage quasi conservé grâce à l’intégration du bâti dans la feuillure existante,

Des travaux facilement acceptables par les occupants,

Une sécurité incendie renforcée, un confort de vie optimisé (acoustique, stabilité, anti-effraction, isolation thermique) tout en restant esthétique,

Des joints intumescents directement intégrés dans le vantail.

Vous l’aurez compris, notre concept de Réhabilitation a été tout spécialement créé pour s’adapter à tous types d’huisseries existantes. Leur fixation se fait sans cheville et sans aucun élément rapporté (comme la tresse feu) et une fois réceptionnés, les blocs-portes n’ont plus qu’à être posés, avec la certitude qu’ils rempliront pleinement leur rôle, grâce à leurs performances techniques :

Résistance au feu,

Performance acoustique,

Stabilité,

Anti-effraction,

Isolation thermique.

Alors pour vos prochaines réalisations, pensez-y !

Pour un bloc-porte à chant droit, un remplacement de moins de 45 minutes suffit. Sans poussière et parfaitement conforme aux réglementations en vigueur actuelles, l’ajustement se fait en un tournemain et au 10ème de millimètres près ! Une haute précision pour une installation parfaite, quelle que soit la configuration d’origine.

