Rénovation du Zénith Strasbourg Europe : mariage des membranes d'étanchéité RUBBERGARD™ EPDM et ULTRAPLY™ TPO d’ELEVATE™ pour son toit elliptique

Les membranes d'étanchéité d'ELEVATE™ en haut de l'affiche

Le toit du Zénith se distingue par son architecture originale, avec son dôme bombé au-dessus de la salle et son anneau en périphérie qui intègre des remontées atteignant jusqu’à 8 m de haut et des pentes quasiment verticales. En pré-étude, l’agence GEORGES FISCHER ARCHITECTE et le bureau d’études OTE INGÉNIERIE avaient préconisé la pose de membranes d’étanchéité en EPDM pour le dôme et en TPO pour l'anneau. Après s’être rendue sur le site et avoir échangé avec la maîtrise d’œuvre, l’équipe ELEVATE™ a proposé les membranes RUBBERGARD™ EPDM et ULTRAPLY™ TPO reconnues pour leur durabilité exemplaire. Ces deux solutions complémentaires bénéficiaient d'Avis Techniques, critères indispensables pour la maîtrise d’œuvre.

« ULTRAPLY™ TPO possédait de nombreux autres avantages pour ce chantier. Dotée d’une armature et fixée mécaniquement, elle garantissait une pose esthétique sur les zones quasi à la verticale. Sa couleur blanche permettait également de renvoyer un maximum d’énergie solaire en période estivale et de compenser en partie la faible isolation de cette zone. Un atout dans cette région au climat continental où les étés sont très chauds. Côté Sud par exemple, l’ancien bicouche bitume posé en fixation mécanique avait flué, par endroits, de plus de 80 cm sous l’effet de la chaleur bien que posé conformément à son Avis Technique. », détaille Jean-Luc ROUDAUT, Directeur Régional Technique et Prescription France d’ELEVATE.

Le maître d’ouvrage a retenu l’entreprise BRIDAULT SOLUTIONS qui a installé 10 000 m2 de membranes d’étanchéité RUBBERGARD™ EPDM sur le dôme et 7 000 m2 de membranes ULTRAPLY™ TPO côté anneau. Elle a également remplacé 27 voûtes d’éclairage et mis en place 67 lanterneaux de désenfumage. Les travaux ont été réalisés en 7 mois en site occupé, un aspect primordial pour la réussite de l’opération. Le choix des systèmes d’étanchéité d’ELEVATE, posés sans arrachage au préalable lorsque l’ancien support le permettait, et l’implication de BRIDAULT SOLUTIONS ont permis de maintenir toute la programmation des spectacles.

L'alliance de l'EPDM et du TPO, une réponse technique et esthétique

La membrane RUBBERGARD™ EPDM possède de multiples atouts pour ce projet. Le premier : sa durabilité éprouvée de plus de 50 ans. Grâce à sa composition, elle offre une résistance maximale à l’ozone, aux rayons ultraviolets et aux températures extrêmes que rencontre la région de Strasbourg. Ne contenant aucun plastifiant ni retardateur de flamme, elle reste stable dans le temps. Son élasticité, supérieure à 300 %, lui permet de s’adapter aux mouvements du support et aux fortes variations de températures importantes dans l’Est de la France.

Un chéneau périphérique, d’une largeur d’environ 50 cm, permet aux membranes RUBBERGARD™ EPDM et ULTRAPLY™ TPO de se connecter aisément entre-elles. Dans ce chéneau, la membrane RUBBERGARD™ EPDM a été installée et connectée à plus de 60 EP siphoïdes, (Avis Technique EPAMS Pont-à-Mousson du CSTB). Une technique certifiée qui rassure les clients et le bureau de contrôle. Les épaisseurs des membranes TPO ou EPDM sont identiques (1,5 mm) et sont classées i5 (critère FIT) gage d’une résistance optimale. Les professionnels peuvent ainsi circuler plus librement sur le toit pour la maintenance.

Le mariage des deux types de membranes offre une esthétique harmonieuse. Elle permet de conserver l’identité du projet initial tout en soulignant les deux parties architecturales, le dôme et l’anneau, signatures de l’ouvrage.

Crédits Photos : BRIDAULT SOLUTIONS