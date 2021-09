L’agence Broadway Malyan a été chargée en 2018 par Krestlis Investimentos Imobiliários Sa, de concevoir et construire cet hôtel innovant au cœur de Lisbonne : de l’architecture, au design intérieur en passant par les espaces verts. Premier hôtel Moxy du Portugal, cette marque hôtelière émergente du groupe Marriott, est un concept hôtelier innovant destinée à la génération Millennials.

HI-MACS® a été choisi pour sa modernité et son extrême résistance, qualités prédestinées pour les lieux à forts trafic, comme la réception et les salles de bains.

Conformément à l'éthique et aux aspirations de la marque, le design innovant de l'hôtel Moxy s'est concentré sur la création de l’expérience clients, avec un accent particulier donné au hall d'entrée, le cœur battant de l'hôtel. Le comptoir de réception et le bar en forme de "U" à double hauteur, offrant des places assises et debout, sont conçus de manière attrayante avec des carreaux géométriques modernes, référence aux motifs traditionnels portugais, et recouverts en HI-MACS®, dans la couleur unie Marta Grey.

HI-MACS® est un matériau robuste, extrêmement hygiénique et facile à nettoyer, idéal pour les zones à fort trafic comme ce comptoir d'accueil. Cet élégant comptoir offre aux clients une oasis de calme, au milieu du festival de formes et de couleurs, pour le « Check in », ou pour prendre un verre après un long voyage et se détendre dans les canapés ou les fauteuils.

Les chambres de l'hôtel, en revanche, sont élégantes et sobres. Le plan de la salle de bains, fabriqué en HI-MACS®, dans l’iconique couleur Alpine White, est doté d'une vasque rectangulaire intégrée, sans joints, et donc à l’abri de la saleté et des germes. Le porte-serviettes, fraisé dans la masse, s’intègre élégamment dans l’ensemble.



La base de l'hôtel est enveloppée d'une façade de colonnes verticales qui forment un écran contre le soleil pour le hall d'entrée et le parking, tout en projetant une ombre linéaire en constante évolution qui anime l'espace lorsque le soleil se déplace autour du bâtiment.

