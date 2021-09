Nouveau : DokaRex, le bracon de stabilisation ergonomique

Rapide, léger et précis, le nouveau bracon de stabilisation DokaRex vous sera utile sur vos chantiers pour la pose de tous types d'éléments préfabriqués et de coffrages de voile.

DokaRex est proposé en 4 formats, dont une version acier et trois en aluminium, avec une plage de longueur sans interruption allant de 1,80 m à 10,20 m. Le bracon permet de stabilisation de reprendre de fortes charges admissibles - jusqu'à 2,5 t pour DokaRex 750 – et en fonction du modèle, il est télescopique d'un côté ou des deux.

Pour vous faire gagner en productivité, il est livré entièrement prêt à l'emploi sur votre chantier. Son installation est rapide et sans gros efforts de montage, libérant ainsi du temps de grue.



Jusqu'à 30% plus léger que des produits concurrents, l’ergonomie est de mise avec DokaRex. En exemple, DokaRex 450 pèse seulement 20,20 kg. Le produit intègre donc tout naturellement notre gamme ErgonomiX et vient en réponse à vos besoins de soulager vos équipes et de réduire les TMS.

La sécurité a aussi toute son importance : sa manipulation se fait grâce à des poignées proches du sol, les tubes sont munis d’une sécurité anti-chute, et l’ancrage rapide depuis le sol aux éléments préfabriqués se fait grâce à un cliquet.

Avec son filetage fin, l’ajustement se fait de manière précise, simple et sécuritaire. Protégé de l'écrasement grâce au recouvrement du bracon, ce dernier rend notre produit durable et robuste avec une maintenance minime.

Enfin, DokaRex se veut pratique à utiliser au quotidien grâce à son revêtement spécial, conçu pour faciliter le nettoyage et réduire l’adhérence du béton.



Disponible à la vente et à la location, DokaRex peut être utilisé de deux façons : en soutien sur des éléments préfabriqués aussi bien en béton, bois et acier, mais aussi sur les coffrages de voile à l'aide d'un simple kit d'adaptateur, notamment avec Framax, Frami, Top 50 et DokaXlight.

Photo à la une : DokaRex, le bracon de stabilisation ergonomique à utiliser pour la pose d'éléments préfabriqués.

Copyright : Doka

