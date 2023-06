Accompagner les futurs plaquistes et prescripteurs pour relever les défis de demain

Former les jeunes, leur donner une vision claire des métiers du plâtre et de leur attractivité est devenu essentiel face à une pénurie de main d’œuvre récurrente. Il s’agit également de relever les défis d’une construction plus responsable et de sensibiliser au cadre réglementaire. Fort de ce constat, Siniat a décidé de renforcer son soutien auprès des futurs professionnels en mettant en place de nouvelles initiatives en adéquation avec les aspirations des nouvelles générations.



Comprendre l’apprenti ou l’étudiant, ses besoins et ses attentes pour lui apporter des réponses pertinentes est l’une des missions du Service Formation Technique de la marque.

« Chez Siniat, la formation est au cœur des priorités : toucher les produits, poser les systèmes, reconstituer par le geste les situations professionnelles, maîtriser les points singuliers de mise en œuvre, connaître la réglementation... sont autant d’atouts pour créer de la valeur. Mais nous devons aussi prendre soin des jeunes. Cela signifie par exemple les aider à donner du sens à leur métier, leur offrir une perspective qui s’inscrive dans la durée. » Hélène Clergue, Directrice du Service Formation Technique.

Focus sur trois initiatives signées Siniat...

Le recyclage : une préoccupation des nouvelles générations mais également de Siniat

Au CFA d’Autun, partenaire historique de Siniat, l’optimisation du tri et du recyclage des déchets de plâtre s’apprend dès le début de la formation. Elle passe par le démontage des ouvrages, le tri des déchets et le recyclage du plâtre. Grâce à la déchiqueteuse offerte par Siniat, les déchets de plâtre sont broyés. Cela réduit le nombre de bennes à stocker avant recyclage.



Siniat souhaite développer cette démarche écocitoyenne à deux autres CFA de la région Bourgogne-Franche-Comté, Besançon et Auxerre, pour collecter les quelques 30 tonnes de déchets de plâtre.

La valorisation des nouveaux talents et la transmission du savoir-faire

Fort de son expertise technique, Siniat a choisi cette année d’accompagner les jeunes sur une prestigieuse épreuve mettant en valeur leurs qualités professionnelles et personnelles : le concours MAF (Meilleur Apprenti de France). Aux côtés de l’organisme de formation par apprentissage qui gère les cinq CFA Bâtiment de la région, Siniat, par ses produits, accompagne techniquement trois apprentis MPI (métiers du plâtre et de l’isolation) de 2ème année du CFA d’Autun dans la mise en œuvre de leur ouvrage. Moulures, plinthes, conception de gabarits, esthétique, respect des côtes et qualité de la finition ont été jugés.

À noter : une médaille de Bronze a honoré le parcours d’excellence d’un des apprentis.

La création d'une relation durable

Rencontrer l’industriel et mieux le connaître est une attente forte des apprentis, mais aussi des étudiants des filières de l’Economie de la Construction. Pour répondre à ce besoin, Siniat organise des journées pédagogiques sur tous ses sites industriels avec un programme très complet allant de la visite de la carrière et/ou de l’usine à la présentation de l’actualité réglementaire, en passant par la découverte des produits et des dernières innovations technologiques de la marque, ou encore par une présentation technique en atelier de formation pour aborder une thématique particulière.

