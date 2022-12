Des formations 100% techniques Hitachi disponibles dans 8 centres

Pour apporter à ses clients une maîtrise technique complète de ses solutions, sur le Résidentiel et le Tertiaire, la marque Hitachi Cooling & Heating a étoffé ces derniers mois son pôle formation. Désormais, c’est une équipe de 4 formateurs, épaulée par une assistante, qui intervient dans 8 centres en France. Le but de ces formations, d’une durée de 1 à 3 jours, est d’aborder l’installation, la mise en service, ainsi que les diagnostics et la maintenance, sous un angle pratique, grâce aux manipulations des équipements en état réel de fonctionnement, représentant 50% du temps en plateaux techniques.

Des formations avant tout pratiques

Des plateaux techniques modernes et fonctionnels équipent chaque centre de formation. Le centre historique principal, situé au siège de Johnson Controls-Hitachi près de Lyon (St-Priest), présente toutes les gammes de produits, sur 300 m2. Il dispose de 29 unités intérieures, couvrant toutes les gammes Hitachi, et 8 groupes extérieurs (DRV, PAC air/air, air/eau, chiller), ainsi qu’une armoire complète de contrôles.



Que ce soit dans les centres de formation de Lyon, Valence, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Paris ou Nancy, la philosophie est la même : offrir aux installateurs une connaissance technique optimale des machines, pour gagner du temps sur les chantiers, réduire le SAV et booster l’efficacité. Pour cela, les formateurs intègrent un maximum de manipulations et mises en situation réelles, comme des simulations de pannes, avec 8 stagiaires maximum par session.

Pascal Dybich, Responsable de la formation, souligne : « Notre centre de formation lyonnais est très apprécié car toutes nos machines sont raccordées au niveau électrique, hydraulique et frigorifique. De plus, pour répondre aux besoins des installateurs et des mainteneurs, nous avons plus de 10 ans de gammes de produits. »

Les 4 formateurs Hitachi animent au total 8 stages différents, variant de 1 à 3 jours, dont 6 concernent l’installation et la mise en service, et 2 les diagnostics et la maintenance. Chaque centre dispose d’une salle de cours pour aborder les notions plus théoriques, préalables à la pratique, mais la priorité est clairement donnée à la pratique. Pascal Dybich explique : « Nos clients ont parfois l’impression de perdre du temps en venant se former. Mais ils réalisent très vite l’énorme gain de temps que ces quelques heures leur apportent, dès leur retour sur les chantiers. »

La formation, un axe primordial de développement pour Hitachi

Guillaume Gaume, Responsable du Service Client incluant la formation, se réjouit des efforts menés par l’équipe de formateurs expérimentés, issus du terrain, pour dispenser des formations de qualité, utiles à l’installation et la mise en service des solutions Hitachi. Il résume : « Former nos clients reste un enjeu national dans notre quête d’entière satisfaction clients. Nous sommes ravis de voir l’engouement grandissant du réseau, notamment sur l’hydraulique, autour de nos gammes de pompes à chaleur, notamment Yutaki.

Grâce à notre réseau de comptoirs Hitachi Cooling & Heating, distributeurs exclusifs sur le Résidentiel et Petit Tertiaire, l’offre de formations est aussi complétée par différentes formations qualifiantes, utiles pour bénéficier des aides de l’Etat en matière de rénovation énergétique : QualiPAC RGE, Quali PV, Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. »



Planning complet des formations Hitachi Cooling & Heating disponible ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app