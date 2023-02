L’organisation commerciale d’Actis se restructure autour de 3 pôles

Dans un contexte de forte croissance de son activité d’isolation thermique par l’intérieur (ITI) et des ventes de son isolant « Hybris », Actis revoit son organisation commerciale et se restructure autour de trois pôles : isolation thermique par l’intérieur (ITI), isolation thermique par l’extérieur (ITE), et distribution.

Mieux s’adresser aux différents marchés et métiers

L’objectif : mieux s’adresser aux différents métiers. « On s’est aperçus que l’organisation était compliquée puisqu’il y avait d’un côté une typologie de clients qui étaient les couvreurs, et une autre typologie de clients qui étaient les plaquistes. Finalement c’est comme si on comparait un tournevis et un marteau », illustre Thomas Thierry, directeur des marchés ITI.

Le nouveau pôle ITI, dirigé par Thomas Thierry, visera donc désormais plus particulièrement les constructeurs et les plaquistes. Son pendant ITE, dirigé par Guillaume Thierry, s’adressera quant à lui davantage aux couvreurs, charpentiers, bardeurs, et entreprises générales du bâtiment. Enfin, le troisième pôle distribution, mené à Patrice David, s’occupera des référencements en négoces spécialisés et généralistes pour un meilleur maillage national.

Un « roadshow » pour des formations au sein des négoces

Actis annonce par ailleurs que des techniciens sillonneront la France avec un camion de démonstration pour réaliser des sessions de formation au sein des différents négoces partenaires à compter du mois de mars.

« Nous mettons en place un roadshow pour former les plaquistes et les couvreurs dans les négoces spécialisés. Dès le second semestre, il se poursuivra chez les négoces généralistes chez qui nous voulons augmenter notre présence », précise Patrice David.