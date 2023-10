ACTIS fait son Tour de France pour former ses clients à la pose de ses isolants réflecteurs

Bien isoler les combles, la toiture par l’extérieur ou les murs nécessite de choisir la solution la mieux adaptée pour bénéficier des meilleures performances thermiques et phoniques.

Avec son Tour de France de plus de 30 étapes, organisé autour de l’ITE et l’ITI, Actis, expert de l’isolation, va à la rencontre de ses clients artisans. L’objectif : leur présenter et les former à la pose, dans les règles de l’art, de ses isolants réflecteurs alvéolaires (Hybris, Triso-Toiture, Triso Hybrid, Boost’R Hybrid, Triso Super 12+). Le camion Actis sillonnera ainsi les routes de France pour se rendre chez ses partenaires négociants et constructeurs de maisons individuelles. Après une première escale à Lyon, ce roadshow s’arrêtera dans de nombreuses villes telles que :

Toulouse

Montpellier

Bordeaux

Nantes

Niort

Nice

Châteauroux

Brest

Nancy

Reims Mont de Marsan

Lyon

Montélimar

Clermont-Ferrand

Marseille

Perpignan

Lille

Rennes

Rouen

Auxerre Arras

Dijon

Quimper

Grenoble

Brive-la-Gaillarde

Paris

Saint-Malo

Strasbourg

Metz

S’inscrivant dans la relation de proximité qu’entretient Actis depuis toujours avec les artisans, les constructeurs de maisons individuelles et les distributeurs, ce nouveau service s’ajoute à ceux que propose déjà le fabricant tels que l’assistance au démarrage de chantiers, la formation des équipes des Cmistes et un service après-vente toujours disponible.

