L'avenir du BTP : Le Travail 4.0 avec BRZ 365 Collab’

Au cœur de la Transformation Numérique des entreprises : Microsoft 365 ou MS 365

Notre constat : les entreprises se sont équipées de Microsoft 365, mais sous-exploitent ses domaines d’applications ainsi que ses performances. Le plus souvent, leur abonnement MS 365 est utilisé pour l’envoi d’e-mails avec Outlook et la visioconférence avec Teams.

Notre offre : BRZ 365 Collab’ est une offre d’accompagnement, exclusivement réservée aux entreprises du BTP et de la Construction, basée sur Microsoft 365.

Notre objectif : vous accompagner dans l'optimisation de vos outils, vous faire découvrir de nouvelles possibilités et tirer pleinement parti de votre abonnement. Nous visons à vous aider à progresser dans le monde en pleine Transformation Digitale, notamment dans le secteur du BTP.

Les fondements de BRZ 365 Collab’ : Mobilité, Accessibilité, Disponibilité.

Plus concrètement, l’offre BRZ 365 Collab’ inclut :

La création d’un Intranet d’Entreprise simple, basé sur SharePoint Online ;

La mise en place d’une Plateforme Collaborative BTP, basée sur Microsoft Teams ;

Un Coaching Microsoft 365, basé sur votre abonnement MS 365.

À vous de choisir par quel moyen vous souhaitez aborder votre accompagnement BRZ 365 Collab’ !

L’Intranet d’Entreprise BTP

Notre proposition d’Intranet BTP : En prenant en compte la nature "décentralisée" des entreprises du secteur du BTP, nos consultants BRZ 365 Collab', experts du Modern Workplace Microsoft 365, collaborent avec vous pour élaborer un portail intranet intuitif, en utilisant SharePoint Online (une composante incluse dans votre abonnement).

De plus, nous vous proposons une formation approfondie pour vous familiariser avec son administration.



De cette manière, vous offrez à tous vos employés, qu'ils soient au bureau, sur le chantier, en télétravail, ou qu'ils utilisent un ordinateur, une tablette ou un smartphone, un accès facile aux informations essentielles concernant :

Les dernières actualités de votre entreprise ;

Les outils mis à leur disposition ;

Des liens rapides vers les dossiers sur lesquels ils travaillent et collaborent.

Un intranet représente un moyen de structurer l'accès à toutes ces informations d'entreprise, tout en renforçant le sentiment d'appartenance de vos équipes à une organisation unique.

Votre intranet BRZ 365 Collab’ en 3 mots : Simplicité, Centralisation et Mobilité.

La Plateforme Collaborative BTP

Notre proposition de Plateforme collaborative BTP : Les secteurs de la Construction et du Bâtiment, étant essentiellement liés aux projets, impliquent systématiquement la gestion d'une abondance d'informations, notamment des plans, des calculs, des échéanciers et des rapports, pour chaque projet de construction.

Microsoft Teams, inclus dans votre abonnement, est un outil de visioconférence certes, mais c’est surtout l’application idéale pour la mise en place de votre plateforme de collaboration.



Avec l’accompagnement de nos Consultants BRZ 365 Collab’, vous découvrirez que Microsoft Teams offre un espace de communication et de collaboration centralisé, permettant le partage de fichiers en temps réel, la communication instantanée, et l'organisation efficace de vos projets. Vous pouvez créer des équipes spécifiques pour chaque projet, avec des canaux pour classer les informations.



L'utilisation de BRZ TeamsBuilder, un add-on développé par BRZ pour les entreprises du BTP, permet de standardiser vos équipes projet en intégrant des modèles d'arborescences de dossiers, de carnets de notes et de planificateurs de tâches, simplifiant ainsi la création d'espaces de travail collaboratifs au sein de votre plateforme numérique.



Votre plateforme collaborative BRZ 365 Collab’ en 3 mots : Collaboration, Organisation et Partage.

Le Coaching Microsoft 365

Notre proposition de Coaching Microsoft 365 : Microsoft 365 est une grande boîte à outils, comprenant des applications bureautiques : Outlook, Word, Excel… mais aussi tout un panel de solutions telles que : Microsoft Planner qui vous permettra de planifier, gérer et suivre vos projets de construction, OneDrive et SharePoint qui vous permettront de stocker et sécuriser vos documents.

Nos consultants analysent, avec vous, vos processus de travail en place et vous proposent une formation sur-mesure pour les digitaliser et les automatiser avec les applications disponibles dans votre abonnement Microsoft 365.



Le choix des outils à utiliser est une décision propre à chaque entreprise. Nous vous accompagnons dans l’optimisation de l’usage de votre abonnement et sa rentabilité.



À chaque entreprise son Microsoft 365 !



Votre coaching BRZ 365 Collab’ en 3 mots : Personnalisation, Automatisation et Formation.

