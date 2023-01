AGC LOW-CARBON GLASS : Notre gamme de verres à empreinte carbone réduite

Verre bas carbone

Pour réaliser le verre Low-Carbon Glass, AGC a adopté une approche holistique et réexaminé chaque étape du processus de fabrication afin de minimiser les émissions de CO 2 , en amont et pendant la production proprement dite, mais aussi en aval, jusqu’à la livraison au client. Cette démarche nous a permis de développer le verre Low-Carbon Planibel Clearlite, un verre float bas carbone dont l’empreinte CO 2 a été réduite de 40 %.



Le verre Low-Carbon Planibel Clearlite présente le même aspect et offre exactement les mêmes performances que le verre float Planibel Clearlite standard. Il peut être assemblé en verre feuilleté ou muni d’une couche de contrôle solaire et à basse émissivité pour la transformation en verre d’isolation thermique double et triple vitrage.



AGC Low-Carbon Glass : le futur du verre est là, et disponible dès maintenant.

Différent tout en restant le même

En quoi est-ce si spécial ? Quel avantage pour vous ? Performances et qualité identiques aux produits verriers AGC standard. Le verre Low-Carbon Glass propose exactement les mêmes performances techniques que le verre AGC standard. Aspect totalement identique au verre float standard. Aucune concession sur le plan esthétique : le verre Low-Carbon Glass présente exactement le même aspect que le verre AGC standard. Réduction significative du contenu carbonique. Produit de fabrication circulaire et durable, idéal pour les bâtiments bas carbone et réduire l’empreinte CO 2 des entreprises. Facilité de traitement et de transformation. Le verre Low-Carbon Glass peut être traité et transformé exactement de la même façon que le verre float standard. Gamme de produits complète. Grand choix de produits.

Options Low-Carbon Planibel Clearlite :



→ verre feuilleté :

› Low-Carbon Stratobel,

› Low-Carbon Stratophone



→ couche basse émissivité :

› Low-Carbon iplus



→ couche de contrôle solaire et à basse émissivité :

› Low-Carbon Stopray,

› Low-Carbon Energy



→ Pour la fabrication du double et du triple vitrage

