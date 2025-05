Planibel Coloured, la couleur dans le verre

Les quatre variations de la collection Planibel Coloured se déclinent en teintes Bronze, Grey, Dark Grey et Green auxquelles vient s’ajouter une nuance de verre transparent, légèrement bleutée sur sa tranche, le verre clair Linea Azzurra.

L’intensité de la couleur du verre varie selon son épaisseur, plus il est épais, plus la couleur sera marquée. Sa transmission lumineuse peut varier de seulement 9% pour la couleur la plus foncée, jusqu’à 73 % pour la plus claire pour un verre de 6 mm d’épaisseur. Les épaisseurs disponibles varient du 4 mm au 12 mm en fonction des couleurs et jusqu’à 15 et 19 mm pour le verre float clair transparent Linea Azzurra. Ce dernier affiche une transmission lumineuse de 88 % pour une épaisseur de 8 mm.

Les couleurs de ces verres colorés sont obtenues grâce à l’ajout d’oxydes métalliques dans les matières premières telles que le sable, le calcaire et la soude avant d’être enfournées dans le four de fusion. Il en sort un verre de grande qualité facile à découper et à façonner pour les professionnels de la miroiterie et de la transformation verrière en général.

Ce matériau verrier peut être utilisé dans des configurations très diverses : fenêtres, façades, mobilier, vitrines, garde-corps ou encore cloisons. Notons que le verre de couleur permet une protection solaire efficace et s’associe parfaitement aux couches à contrôle solaire pour des meilleures performances en façade en matière d’économie d’énergie et de confort. C’est le cas particulièrement pour la collection des verres Stopsol dont la couche pyrolytique est déposée sur du verre teinté dans sa masse.

Le Planibel Coloured est utilisable en simple vitrage, verre isolant ou feuilleté, il supporte toutes les transformations classiques : trempe thermique du verre, découpe, façonnage, perçage, émaillage, laquage, sablage ou sérigraphie. Il peut aussi recevoir une argenture, être bombé ou même dépoli selon les besoins.

Pour chaque teinte, une FDES vérifiée est disponible et accessible via le configurateur gratuit en ligne d’AGC.

Pour en savoir plus exit_to_app