IMAGIN Flutes & Raywall : les verres striés dans la tendance

Le verre strié ou cannelé est sur le devant de la scène dans les projets de décoration intérieure et d’aménagement. Ce verre imprimé en relief allie modernité visuelle et fonctionnalité, en laissant passer la lumière tout en préservant l’intimité.

À travers la gamme IMAGIN trois motifs phares :

Raywall 90T , au motif marqué et géométrique pour un rendu très structuré,

, au motif marqué et géométrique pour un rendu très structuré, Raywall 45 , plus subtil, avec des lignes fines et élégantes.

, plus subtil, avec des lignes fines et élégantes. Flutes, appelé aussi communément « verre cannelé », le best-seller de la collection.

Ces verres sont idéaux pour les portes vitrées, cloisons, fenêtres intérieures, mobilier, ou encore façades décoratives.

Un verre sécurisable selon vos besoins

Pour répondre aux normes de sécurité, les motifs Flutes et Raywall 90T peuvent être trempés thermiquement tandis que Raywall 45 et Raywall 90T peuvent être assemblés en verre feuilleté de type EVA (avec un film intercalaire de type Éthylène-acétate de vinyle).

Ces deux méthodes permettent d'adapter le verre à son usage final sans altérer son motif. Le choix dépend des contraintes techniques du projet, de l’épaisseur souhaitée, ou encore du type d’installation.

Le dessin Flutes est disponible en 4 et 6 mm d’épaisseur.

Le dessin Raywall 90T est disponible en 4, 6 et 8 mm d’épaisseur.

Le dessin Raywall 45 est disponible en 4 mm d’épaisseur.

Le choix dépend du projet : la trempe convient aux usages nécessitant une résistance mécanique et thermique accrue comme les lieux très exposés à l’extérieur, les portes, cabines de douche, etc. tandis que le feuilleté EVA est souvent préféré quand le verre doit rester en place après une éventuelle rupture : cloison, vitrages, etc.

Un réseau de partenaires qualifiés

Les verres IMAGIN sont disponibles via le réseau Glastetik, composé de miroitiers partenaires dotés de l’équipement nécessaire pour découper, percer, façonner et sécuriser le verre. Certains proposent également des services complémentaires comme le sablage décoratif, la découpe en formes, ou encore le feuilletage EVA sur-mesure.

