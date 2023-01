Une banque d'accueil en HIMACS au design captivant

Avant tout, ce desk se devait d’être facile à nettoyer, hygiénique, et durable, tout en étant accrocheur et imposant. Pièce maitresse de l'immense et lumineux espace du rez-de-chaussée, il mesure huit mètres de long, et sa forme organique permet une utilisation optimale de l’espace. Le design fait appel à des lignes fluides et épurées pour créer un effet "waouh".

Des formes à l’envi pour des designs ambitieux

Ce projet nécessitait un matériau à la finition élégante et parfaite, pouvant être assemblé sans joints apparents, et en cela HIMACS cochait toutes les cases. Un designer créatif peut donner vie à un projet impressionnant les clients, mais c'est avant tout le matériau qui détermine si le design peut devenir réalité. HIMACS, grâce à ses incroyables propriétés de thermoformage, a été le facteur décisif, ce processus de mise en forme lui permettant de prendre pratiquement n'importe quelle forme, pour donner vie à des designs époustouflants.

Une réception unique en son genre

La construction de ce desk a nécessité une combinaison de compétences professionnelles élevées, une grande expérience du Solid Surface et un sens du détail sans concession. Bezold, dont le siège est à Bayreuth en Bavière, est un expert en Solid Surface, spécialisé dans les meubles. Forte de près de 70 ans d'expérience, l'entreprise compte dans son portefeuille un certain nombre de projets d'aménagement intérieur, avec des détails singuliers, comme pour ce bureau d'accueil futuriste.



Un cadre en contreplaqué constitue la base du bureau, recouvert en HIMACS qui devait s'emboîter parfaitement dans une forme tridimensionnelle. Des finitions soignées ont permis ce rendu parfait, sans joints visibles, en donnant l'impression d'être une seule et même pièce.



L'extension en saillie du comptoir, à l’arrière, est un point fort de la conception, permettant d'accueillir facilement quatre postes de travail avec double écran. Bien que mesurant huit mètres, la partie avant semble légère et épurée, presque suspendue, effet obtenu grâce au bloc arrière légèrement en retrait. L'éclairage par LED sous l'élément frontal, en accentue l’effet, avec comme petit détail de raffinement, une étagère en verre satiné devant, éclairée par l’arrière.



Des contours élégants et des formes douces caractérisent l'ensemble du design. L'élément frontal, la sous-structure et le comptoir tous réalisés dans un seul matériau, HIMACS, créent ainsi un l'éclat uniforme.

Crédits Photos : © Ralf Munker