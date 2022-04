airHome 400 : une nouvelle génération de pompe à chaleur air/air murale design et connectée débarque sur le marché Résidentiel

Hitachi réinvente sa gamme de pompe à chaleur air/air murale et dévoile airHome 400, alliance parfaite entre connectivité & qualité d’air intérieur. Pour un confort sans concession en toutes saisons, airHome 400 va plus loin avec ses technologies embarquées pour purifier l’air intérieur, en éliminant les polluants & allergènes avec un taux d’efficacité allant jusqu’à 99%. Grâce au module wifi intégré, cette nouvelle gamme permet un confort personnalisé et sur-mesure, toute l’année.

Un nouveau design complètement repensé, pour une conception toujours plus esthétique

Hitachi réinvente le design de sa nouvelle unité murale airHome 400. Avec ses angles incurvés et son nouveau design arrondi, cette nouvelle unité murale combine élégance et sobriété. Grâce à sa largeur de seulement 78 cm, airHome 400 se positionne facilement au-dessus d’une porte, en toute discrétion. Ses dimensions compactes en font une solution idéale pour les projets de rénovation. Le design de la télécommande a également été revu, pour une utilisation ergonomique et intuitive.



Disponible en version mono-split, la gamme airHome 400 se décline en 4 puissances, allant de 1,8 à 5 kW. Avec une efficacité énergétique A++, le mural airHome 400 permet de réaliser des économies tout au long de l’année.

Un pilotage intelligent pour un confort connecté

Grâce à son pilotage à distance via le wifi intégré de série, airHome 400 permet un confort personnalisé et sur-mesure. Cette nouvelle génération de pompe à chaleur air/air peut être gérée directement via l’application airCloud Home. L’application intègre les fonctions essentielles dédiées au confort des utilisateurs finaux : programmation hebdomadaire, mode vacances, gestion facile de la consommation d'énergie, mode nuit, etc.



De plus, la fonction Géo-repérage permet de contrôler automatiquement l’appareil, grâce au service de localisation du smartphone de l’utilisateur. Il est possible de démarrer et d’arrêter sa pompe à chaleur en rentrant et en quittant sa maison. La nouvelle unité murale airHome 400 est également compatible avec les assistants vocaux : Google Home et Alexa. Le contrôle de la température par commande vocale n’a jamais été aussi simple.

Des technologies avancées, pour un air intérieur purifié

Aujourd’hui, la qualité de l'air intérieur au sein des habitations est devenue une préoccupation majeure. Dôtée d’un filtre anti-virus* innovant, la pompe à chaleur airHome 400 élimine la concentration en polluants & allergènes intérieurs, afin de maintenir un environnement plus sain.

Ce nouveau mural a été conçu pour offrir un traitement efficace de l’air avec sa fonctionnalité exclusive FrostWash**. Celle-ci permet de nettoyer automatiquement et régulièrement l’échangeur thermique pour diffuser un air pur, en éliminant 99% des virus et bactéries, grâce au givrage et dégivrage de l’échangeur. Dans un second temps, la fonction de séchage de l’échangeur « Mold Guard », permet de prévenir et d’éliminer les moisissures.



Camille Dévoit, Chef de Marché Pompe à Chaleur Air/Air, précise : « 3 tendances ressortent aujourd’hui dans les modes de vie des consommateurs. Premièrement, améliorer leur qualité d’air intérieur. Deuxièmement, contrôler simplement des objets connectés. Et troisièmement, rendre leur habitat harmonieux, avec des décorations design, « instagrammables ». Le mural airHome 400 répond à ces 3 critères, tout en apportant un maximum de confort, toute l’année. »



Faire le choix de la pompe à chaleur airHome 400, c’est privilégier la qualité de l’air intérieur, grâce à des technologies de pointe. C’est aussi opter pour un produit alliant design et discrétion, au sein de la gamme de muraux R32 Hitachi. Pilotable à distance avec l’application airCloud Home, le mural airHome 400 sera disponible en avril 2022 au sein du réseau Hitachi.



* Tests réalisés par Japan Textile Product Quality and Technology Center selon la méthode ISO 18184:2019 et par Nissenken Quality Evaluation Center selon la méthode JIS L1902:2015.

** Tests réalisés par Kitasato Research Environmental Science (test n°2020-0650)

Pour en savoir plus exit_to_app