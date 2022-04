MaPrimeRénov’, CEE, Coups de pouce, financement… difficile de vous y retrouver dans les aides de l’état ? Vos clients particuliers attendent que vous les assistiez dans leurs démarches ? Nous avons la solution.

Tout spécialement pour vous, nous lançons un nouveau service en ligne : Le Pack Zen, une offre tout compris CEE + MaPrimeRénov’ + prêt sur les pompes à chaleur et les chaudières ainsi que les chauffe-eau thermodynamiques Atlantic.



Désormais, vous avez la possibilité de proposer des devis attractifs à vos clients, l'idéal pour la réalisation de leurs projets.



Le Pack Zen est une offre globale, mise en place par Atlantic avec des obligés de renom (EDF et Antargaz) et des établissements bancaires. Elle est composée d'une prime pour le client particulier + la possibilité de bénéficier de la MaPrimeRénov + d'un prêt à partir de 0%.

Les avantages pour vous :

Monter en gamme et augmenter sa marge grâce à la proposition de financement et de mensualisation

Transformer les devis en bons de commande signés

Délais de paiement courts avec un règlement sécurisé sous 24h

Un interlocuteur unique pour le client

Être accompagné par une équipe dédiée à cette offre

Produits compatibles :

