Des chaudières gaz auto-adaptatives à condensation

Le secteur du chauffage a beaucoup à gagner de la transition énergétique car il représente jusqu’à 50% des émissions de CO2. En ajoutant 20% d‘hydrogène dans le réseau de gaz naturel existant, les émissions pourraient être réduites de 7% par an. Les chaudières gaz auto-adaptatives Viessmann sont prêtes pour le futur et peuvent déjà fonctionner avec 20% d’hydrogène.

Une gamme complète de chaudières murales gaz auto-adaptatives à condensation

Viessmann propose une gamme particulièrement large de chaudières gaz à condensation murales de 1,8 à 99 kW. Ces chaudières permettent d'équiper les maisons individuelles et d'effectuer des rénovations énergétiques réellement performantes.



Retrouvez ci-dessous les principaux avantages techniques des produits. Déclinée en deux niveaux selon le prix et la technologie utilisée, notre gamme offre ainsi la solution la plus adaptée à chaque exigence et à chaque budget.



Gamme 100

La technologie Viessmann appliquée à des chaudières murales à condensation

Régulation Lambda Pro

Interface de commande simplifiée

Écran tactile

WiFi et radiofréquence intégrés

Connectivité Internet pour la gestion à distance via un smartphone

Gamme 200

Brûleur modulant MatriX-Plus

Régulation de combustion Lambda Pro Plus

Échangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable

Adaptation automatique de la turbine air à la ventouse et aux conditions climatiques

WiFi et radiofréquence intégrés

Connectivité Internet pour la gestion à distance via un Smartphone

Régulation 7 pouces avec affichage graphique et en texte clair, assistant de mise en service, affichage des consommations et possibilité de commande via un smartphone

Viessmann, Chaudière murale gaz Vitodens 200-W

Une gamme complète de chaudières compactes gaz à condensation

Viessmann propose également une gamme particulièrement large de chaudières gaz à condensation compactes de 1,8 à 32 kW équipées d'un ballon d'eau chaude sanitaire pour un plus grand confort d'eau chaude. Ces chaudières permettent d’équiper les maisons individuelles et d’effectuer des rénovations énergétiques réellement performantes.



Retrouvez ci-dessous les principaux avantages techniques des produits. Déclinée en trois niveaux selon le prix et la technologie utilisée, notre gamme offre ainsi la solution la plus adaptée à chaque exigence et à chaque budget.



Gamme 100

Technologie Viessmann appliquée à des chaudières compactes à condensation

Régulation Lambda Pro

Interface de commande simplifiée

WiFi et radiofréquence intégrés

Gamme 200

Régulation de combustion Lambda Pro Plus

Échangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable

Adaptation automatique de la turbine air à la ventouse et aux conditions climatiques

WiFi et radiofréquence intégrés

Connectivité Internet pour la gestion à distance via un Smartphone

Régulation 7 pouces avec affichage graphique et en texte clair, assistant de mise en service, affichage des consommations et possibilité de commande via un smartphone

Viessmann, Chaudière compacte gaz Vitodens 141-F

Photo à la une : Viessmann, élue meilleure marque de chaudières et chauffe-eau en 2021/2022

