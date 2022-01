AIRWOOD, quand l’énergie bois devient la source de chauffage principale de la maison

Faire du bois la source de chauffage principale de la maison, c’est ce que propose la gamme AIRWOOD conçue par Cheminées Poujoulat. "Augmenté" de l’un des trois systèmes de la gamme AIRWOOD et du système d’appoint BOOSTY, l'appareil indépendant de chauffage au bois devient la pièce maîtresse du chauffage domestique.

Comment fonctionne le système AIRWOOD ?

Le système de récupération et de distribution d’air chaud AIRWOOOD fonctionne autour d’un conduit échangeur situé dans la continuité du conduit de raccordement, en lieu et place d’une partie du conduit de fumée. Dans ce conduit échangeur va circuler l’air ambiant prélevé dans la pièce de vie, il va y être réchauffé au contact du conduit d’évacuation de fumées avant d’être redistribué de façon homogène dans les autres pièces de la maison.



AIRWOOD ne perturbe en aucun moment l’évacuation de fumée. Ce système vient simplement récupérer les calories contenues dans la fumée pour les diffuser dans le reste de l’habitat.

BOOSTY, pour faire de l’énergie bois le mode de chauffage principal

Discrètement installé dans les combles, le système BOOSTY est un système d’appoint qui complète ou prend le relais du chauffage bois. Il se met en route pendant la nuit, lorsque la chaleur générée par l’appareil à bois est insuffisante, en cas d’absence prolongée (mise hors-gel de la maison).



Installé d’office avec AIRWOOD Alliance, BOOSTY est aussi compatible avec les deux solutions AIRWOOD Sunwood et AIRWOOD Confort+.

Les bénéfices d’AIRWOOD

Uniquement compatible avec les systèmes d’évacuation Cheminées Poujoulat, le dispositif AIRWOOD présente plusieurs avantages :

Le confort : l’ensemble de la maison profite d’une chaleur bois douce et maîtrisée

: l’ensemble de la maison profite d’une chaleur bois douce et maîtrisée Les économies d’énergie : les calories habituellement perdues sont récupérées et utilisées (jusqu’à 25 % d’économies selon l’énergie)

: les calories habituellement perdues sont récupérées et utilisées (jusqu’à 25 % d’économies selon l’énergie) L’utilisation d’une énergie renouvelable : énergie la moins chère du marché, le bois est une énergie alternative ou complémentaire idéale aux énergies fossiles ou à l’électricité

: énergie la moins chère du marché, le bois est une énergie alternative ou complémentaire idéale aux énergies fossiles ou à l’électricité La valorisation de l’habitat : AIRWOOD optimise l’installation de chauffage et valorise durablement l’habitat

: AIRWOOD optimise l’installation de chauffage et valorise durablement l’habitat La compatibilité RE2020 : AIRWOOD contribue à la décarbonisation et à la diminution des consommations d’énergies dans la maison, il permet aussi d’adapter le logement au changement climatique (le système AIRWOOD Sunwood permet une sur-ventilation nocturne capable d'utiliser l'air extérieur plus frais pour abaisser la température du logement la nuit en été)

Pourquoi trois solutions dans la gamme AIRWOOD ?

Si les trois solutions Confort+, Alliance et Sunwood ont en commun de s’appuyer sur l’appareil à bois et le conduit échangeur, elles ont toutes été pensées pour répondre à un cadre technique particulier : elles vont s’installer en neuf et/ou en rénovation ; elles ne sont pas toutes les trois compatibles avec les mêmes appareils ; la présence d’une VMC dans le logement est un critère technique qui compte. La solution Sunwood va même encore plus loin en proposant d’ajouter l’énergie solaire…



Vous l’aurez compris, à chaque situation sa solution AIRWOOD spécifique.

Trois solutions AIRWOOD pour tous les projets

1. AIRWOOD Confort+, pour les tous les types d’appareils de chauffage au bois

AIRWOOD Confort+ est compatible avec un foyer fermé, un poêle à bois ou un poêle à granulés. Il permet une répartition homogène de la chaleur bois dans toute la maison.



C’est le moteur silencieux et basse consommation R2E qui prélève l’air ambiant à proximité de l’appareil bois. L’air circule ensuite vers le conduit échangeur avant d’être distribué à bonne température dans les pièces de l’habitat, via les bouches de soufflage.

2. AIRWOOD Alliance avec BOOSTY, pour poêles à granulés et VMC double flux

AIRWOOD Alliance convient aux configurations poêle à granulés + VMC double flux. Il permet d’obtenir une meilleure performance de l’appareil et d’améliorer le confort thermique dans la maison.



Dans le cas d’Alliance, le conduit échangeur de la gamme PGI (conduit triple paroi conçu pour les poêles à granulés) se connecte au réseau de soufflage de la VMC double flux. C’est ce réseau qui assure la circulation de l’air dans le réseau de distribution, de l’entrée d’air neuf jusqu’aux bouches de soufflage dans les pièces, en passant par l’échangeur.

L’augmentation moyenne de La température de l’air est de 30 %, soit jusqu’à 10°C supplémentaires diffusés dans les chambres.



3. AIRWOOD Sunwood, le bois et le solaire associés

AIRWOOD Sunwood est compatible avec les poêles à bûches et les poêles à granulés. Il combine astucieuseement deux énergies 100% renouvelables, le bois, avec l’appareil de chauffage au bois, et le solaire, avec les panneaux solaires aérothermiques. AIRWOOD Sunwood favorise ainsi la mixité énergétique de la maison. L’ajout de panneaux aérovoltaïques (en option) permet de produire en plus de l’électricité en autoconsommation.

En mode chauffage solaire, ce système permet d’effectuer une distribution contrôlée d’air chaud dans l’habitat grâce à de l’air neuf prélevé en toiture via des panneaux solaires aérothermiques et/ou aérovoltaïques.



En mode chauffage au bois, l’air ambiant est puisé à proximité de l’appareil bois en fonctionnement et réchauffé dans un conduit échangeur intégré au conduit de fumée.



AIRWOOD Sunwood peut également rafraîchir la maison jusqu’à 3°C en saison estivale. Les nuits d’été, l’air est refroidi sous les capteurs solaires et permet un rafraîchissement passif de l’habitation.



Cette sur-ventilation nocturne capable d'utiliser l'air extérieur pour abaisser la température du logement la nuit en été (free-cooling) est un point capital pour AIRWOOD quand on sait que la RE2020 vise l’objectif d’améliorer le confort d'été lors de vagues de chaleur en maitrisant voire en évitant le recours à la climatisation.



AIRWOOD sous ATEC et compatible avec RT2012

Les 3 solutions de la gamme AIRWOOD sont sous Avis Technique.

La gamme AIRWOOD est également valorisable dans les calculs réglementaires RT2012 grâce au TITRE V Système - Conduit échangeur.

La gamme AIRWOOD bénéficie du CÉRIC Label (Laboratoire CÉRIC).

