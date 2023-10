Alkern édite son "Guide des solutions drainantes pour la voirie et l’aménagement urbain" et étoffe ses réponses avec la dalle drainante Quadro

Ce recueil de 44 pages, didactique et richement illustré, sensibilise les professionnels sur les conséquences de l’artificialisation des sols et distille les solutions pour lutter contre les îlots de chaleur. Faisant la part belle à la perméabilisation des sols urbains en réponse concrète, immédiate et durable, le guide détaille notamment les avantages du bénéfique effet albédo que peuvent offrir les solutions Alkern. Rappelons que la gamme O’ d’Alkern, 100 % naturelle et recyclable, garantit une haute perméabilité permettant d’infiltrer durablement au minimum 2 fois les précipitations d’une pluie qualifiée d’intense (source Etude du Graie de Lyon).

Les solutions drainantes Alkern garantissent une perméabilisation exemplaire des espaces publics*, qu’ils soient concernés par le trafic de véhicules, le stationnement ou bien par un usage piétonnier. De même, Si Alkern propose un éventail de références à revêtement drainant (gamme gazon avec Hydrodalle, Betogreen, gamme Hydrojoint, Aquafil et pavé coquillage) reconnues également pour leur résistance mécanique, mentionnons que l’offre se complète d’un produit dévolu à la chaussée réservoir (Hydrocyl) et d’un système complet assurant infiltration et dépollution des hydrocarbures (Clean 4 O’). À noter également, le pavé Hydrojoint qui enrichit sa gamme d’une fabrication innovante à base de granulat de béton recyclé : l’hydrojoint GBR. Ce nouveau procédé de fabrication répond à un enjeu majeur de développement de l’économie circulaire en favorisant l’utilisation de matières premières issues du recyclage. Précisons, enfin, que tous les coefficients de perméabilité K des solutions drainantes Alkern ont été mesurés et validés en laboratoires externes.

Côté produit, Alkern étoffe encore son offre et annonce le lancement d’une nouveauté avec la dalle Quadro. De forme carrée (40 x 40 x 10 cm), drainante, elle peut-être soit engazonnée soit engravillonnée. Son design original permet d’ailleurs de maximiser la surface engazonnée (75 %) pour accroître l’effet végétalisation. De classe de charge BC3 correspondant aux prescriptions techniques "produits en béton" pour pavages drainants (PT126), Quadro (6,25 au m2) est disponible en coloris Gris. Les dalles gazon Quadro sont commercialisées 2 à partir de 34 euros le m .

* zones piétonnes et trottoirs, esplanade, places publiques, aire de stationnement, véhicules légers et poids lourds, stabilisation sols/talus/accotement/berges, cours d’école.

