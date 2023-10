Panasonic complète son portefeuille d'unités de ventilation à récupération d'énergie avec le lancement de la gamme ZY

Un système VRE joue un rôle essentiel dans l'alimentation des bâtiments en air propre filtré. Il veille à ce que l'air ne soit pas contaminé et qu'aucune odeur ne pénètre à l'intérieur. Adapté aux climats chauds et froids, il garantit un bon niveau d’humidité pendant l'hiver (où l’air est plus sec) et son maintien pendant l'été.

Les unités affichent une pression statique externe (PSE) allant jusqu'à 150 Pa grâce à un filtre de qualité F7 intégré de série. De plus, la nouvelle gamme ZY assure une puissance de récupération exceptionnelle, allant jusqu'à 83 % d'efficacité d'échange de chaleur. Avec ce taux de récupération élevé, les unités permettent d'optimiser les coûts et offrent une solution durable.

Les nouveaux modèles intègrent deux volets anti-refoulement signés Panasonic. L'objectif est d’empêcher l’air de circuler dans la mauvaise direction lorsque le système VRE est à l'arrêt et ne fonctionne pas.

Par ailleurs, trois options de raccordement sont disponibles : contrôle de groupe avec deux systèmes VRE maximum, connexion directe à un commutateur (non fourni) et fonctionnement VRE en combinaison avec des systèmes de chauffage et de refroidissement.

La gamme ZY est également dotée d'une nouvelle télécommande qui garantit un affichage clair des informations grâce à une lumière noire et une lumière de fond blanche, et est équipée d'une backbox (fournie de série). La télécommande est disponible pour intégration GTB via le terminal RS485.

