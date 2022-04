Allégez vos chantiers avec Knauf Lightboard Horizon 4 Communiqué | 11.04.22

Knauf Lightboard Horizon 4 est la 1ère plaque de plâtre allégée du marché, à 4 bords amincis pour plafonds et rampants. 25% plus légère qu'une plaque standard, ce gain de poids est un gage de plus de confort de pose, de productivité et de sécurité sur chantier. Dotée de 4 bords amincis, Knauf Lightboard Horizon 4 permet un traitement des joints plus rapide et un rendu parfait.