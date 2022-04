Webinaire Daikin le 14 avril 2022 sur l’économie circulaire appliquée aux activités CVC : adaptations, mutations et perspectives

Plus grand producteur de béton cellulaire et de pierre silico-calcaire, le groupe Xella a à coeur d’améliorer sans cesse la durabilité de ses solutions constructives et de contribuer à réduire son empreinte carbone dans l’industrie de la construction. Préserver les ressources et limiter leur consommation, recycler les déchets, rechercher l’efficacité énergétique, valoriser l’économie circulaire, optimiser les process de fabrication et les outils de travail, garantir la sécurité de ses équipes… sont autant de piliers qui régissent la stratégie environnementale et sociétale de Xella.