Alltek Spray Etanch’R :  Le premier système complet d’étanchéité à l’air

Alltek Spray Etanch’R est un enduit airless en pâte semi-allégé, prêt à l’emploi, destiné à traiter les défauts d’étanchéité à l’air du gros oeuvre. Le procédé contribue à l’atteinte des exigences en matière d’étanchéité à l’air en complétant les performances d’une ITE ou d’une ITI. Alltek Spray Etanch’R peut être utilisé comme enduit d’étanchéité à l’air ou comme enduit de finition.

Alltek Spray Étanch’R est un enduit d’intérieur conforme à la norme NF EN 15824 destiné à solutionner les défauts d’étanchéité à l’air et à réduire les déperditions thermiques dues à la perméabilité à l’air d’un bâtiment. Il s’applique par projection sur des supports de murs en maçonnerie de blocs en terre cuite, blocs béton ou béton cellulaire. Il a été pensé et conçu notamment pour le traitement des points singuliers (contours des baies vitrées, etc.) et des jonctions avec les ouvrages adjacents comme par exemple les plafonds. Ainsi, Alltek Spray Étanch’R contribue à maintenir la conformité dans la durée et à rendre les performances moins sensibles à d’éventuelles modifications apportées par l’occupant. Il constitue une sécurité supplémentaire en cas de dégradation au fil des années de l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment. (RT 2012)



Utilisation :

Pour tout type de chantier en une seule passe, sans primer d’adhérence, sans lissage.

Application traditionnelle, à l’Airless ou manuellement.

Un système complet :

Alltek Spray Étanch’R : Enduit prêt à l’emploi livré en seaux ou sacs de 15L ou fûts de 112L

Alltek Tape+ Étanch’R : Membrane technique adhésive en largeur 60 mm ou 90 mm pour les jonctions de menuiseries.

Alltek Tape+ Mesh : Bande adhésive grille ouverte en fibre de verre 50 mm pour les liaisons mur/plafond.

Pour en savoir plus exit_to_app