ALUCOBOND® à ARTIBAT pour présenter easyfiX, son nouveau système de fixation invisible sur façades

ALUCOBOND® présente easyfiX, un concept innovant breveté de fixation invisible. Sans aucune fixation visible, de faible épaisseur, facile à poser, à assembler et à entretenir, easy fiX se combine avec tous les types d’ossatures et tous les matériaux isolants autorisés. Le système offre un excellent rendu visuel, une grande flexibilité de dimensions, une variété des types de surface et une solution économique au prix d’une méthode de fixation (rivetée) visible.

Une solution de fixation par pincement sans ajout de rivet

La solution easy fiX est une cassette simplement pliée sans assemblage par rivet, fixée par pincements ponctuels ou continus. Sa portée maximale (suivant la charge de vent) entre ossature peut atteindre 3000 mm avec un profilé continu et 750 mm pour un pincement ponctuel. Les dimensions maximales des cassettes easyfiX sont d’environ 6.000 x 1.000 mm. Cette solution de fixation par pincement, à la fois simple et économique, sans ajout de rivets, offre un excellent rendu visuel. Et sans rivet, l’épaisseur et la profondeur de cassettes est réduite à 31 mm, limitant l’encombrement du bardage.

Une excellente finition et une grande liberté de disposition

La découpe et l’assemblage peuvent se faire directement sur le chantier, sans perte de temps de formation des équipes de pose. Quelques tutos en vidéos suffisent pour se lancer. La découpe par fraisage facilite le pliage des angles et assure ainsi une excellente finition. Avec la possibilité d’un calepinage horizontal et/ou vertical des cassettes, le système offre une plus grande liberté de disposition et ainsi de création architecturale pour tous les types de surfaces et de bâtiments en construction ou en rénovation.

Une application concrète sur le chantier du show room Casa Claustra

216 m² de panneaux ALUCOBOND® Plus Natural Manhattan (174 m²) et White Silver (42 m²) fournis par Sunclear ont été façonnés, usinés puis posés en façades par Casa Claustra sur le bâtiment de leur show room à Grandvilliers dans l’Oise. Les panneaux ont été livrés et usinés sur chantier.

Découpe du panneau avec une scie plongeante de type Festool PF 1200 E-Plus (ou Mafell MF26CC ou Makita CA5000XJ)

PF 1200 E-Plus (ou Mafell MF26CC ou Makita CA5000XJ) Réalisation d’un nouveau fraisage en V-135° avec une fraiseuse de type Festool PF 1200 E-Plus (ou Mafell MF26CC ou Makita CA5000XJ)

Photo à la une : Système de fixation easyfiX

© Tito Productions / Studio Legressy

Pour en savoir plus exit_to_app