Aménagement intérieur du Pullman Montparnasse : 2 500 m2 de panneaux ALUCOBOND® A2 alliant la résistance au feu du matériau et l’esthétique ton bois de la gamme Legno

Après 4 ans de travaux menés dans le cadre d’une rénovation articulée autour du projet de l’Atelier Gaité, l’hôtel Pullman Paris Montparnasse de 115 mètres et 32 étages a rouvert ses portes en décembre 2021. Le studio CUT Architectures a signé son aménagement intérieur pour en faire un espace ouvert en rupture avec l’architecture rectiligne et linéaire du quartier, offrir une lecture concentrique des espaces, libérer les volumes et ouvrir de nouvelles perspectives.

Le matériau ALUCOBOND® A2 a été choisi pour habiller les lobbies, les paliers d’ascenseurs des 27 niveaux de chambres, les salles de restauration, réunions et conférences, le Sky Bar, espace panoramique au dernier étage, et le Grand Ballroom, le plus vaste espace événementiel d’Europe avec une surface de 740 m² et des hauteurs sous plafond de 7 m de haut.



2500 m² de panneaux ALUCOBOND® A2 Legno (décor spécial) ont ainsi été utilisés : un choix dicté d’une part par la nécessité de respecter la réglementation particulière intérieure en termes de sécurité incendie exigée pour un immeuble de grande hauteur et par la volonté d’offrir un aspect bois très esthétique sans les inconvénients.

palier d’ascenseurs

La couleur et l’aspect mat dans les tons de l’essence de noyer avec le veinage du bois ont été sélectionnés sur mesure pour l’ensemble de l’habillage. Deux types de finitions ont été choisis : des panneaux pleins pour l’habillage mural des paliers d’ascenseurs et des panneaux micro-perforés pour laisser passer l’isolant acoustique pour le lobby du rez-de-chaussée.



Avec un faible degré de brillance (de l’ordre de 10 à 25 %), un faible poids (7,6 Kg/m2) la nouvelle génération de panneaux ALUCOBOND® A2 incombustibles de la gamme Legno offre un touché bois mat et authentique et une pérennité esthétique à toute épreuve.



L’ALUCOBOND® A2, plus connu pour être posé en façade, se révèle un atout pour l’intérieur. Le ton bois réchauffe l’ambiance et apporte un côté élégant, tout en s’adaptant aux courbures grâce à sa facilité d’usinage. Le visuel et le touché sont proches du bois naturel, sans effet de répétition d’impression. Avec une appréciation de laboratoire ALUCOBOND® validé par essai LEPIR 2 (EFR-18-LP-002782), on peut ainsi garantir la sécurité des personnes, un coût d’entretien réduit et un design valorisé.

Espaces de restauration

Grand Ballroom

Sky Bar

Acteurs du projet :

Maître d’ouvrage : UNIBAIL RODAMCO SE - GAITE PARKINGS - SCI GAITE BUREAUX

Architecte mandataire : MVRDV / Architecte associé : SRA Architectes

Aménagement intérieur / Décoration : CUT Architectures

Fabricant des panneaux ALUCOBOND® : 3A Composites

Façonnier des panneaux ALUCOBOND® : ACODI – / Poseur : ECE Construction

Crédits Photos : © Nicolas Borel