CROSINOX®, une solution inox sur mesure pour vos garde-corps.

CROSO France vous fait pénétrer dans un monde de qualité et de design avec les poteaux de garde-corps en inox CROSINOX® pour escaliers, balcons, terrasses ou mezzanines.

Le poteau en inox 304 ou 316, brossé, poli-miroir ou en inox thermolaqué (teintes RAL ou DB au choix) est fabriqué à la demande et sur-mesure dans notre propre centre de production. Le poteau et son cache-platine laqués, laissent ressortir l’aspect noble de l’inox de ses accessoires et procurent au garde-corps une élégance unique. Le thermolaquage en teinte RAL est en structure lisse et une finition mate, alors que la finition en teinte DB propose une structure sablée et une finition mate.

Pour garantir un niveau de qualité élevée avec une meilleure résistance à la corrosion, notre process d’emboutissage, développé en interne, ne nécessite aucune soudure.

Notre gamme de poteaux de garde-corps offre un grand nombre de solutions :

poteau rond ou carré,

poteau pour pose sur dalle, pose latérale ou pose sur escalier, avec lisses traversantes, supports de lisses, câbles, pinces à verre, pinces à tôle, lisses et pinces à verre…

poteau avec finition brossée, poli-miroir ou thermolaquée teinte RAL ou DB

poteau avec main courante adaptée, en inox ou en bois (différentes essences)

main courante avec ou sans éclairage LED intégré,

ainsi que de nombreux accessoires de fixation et de finition.

Le catalogue “Les Essentiels“ vous permet de répondre plus rapidement à la demande de vos clients, simplifier votre choix de produits et accessoires et faciliter vos commandes. Votre savoir-faire conjugué à CROSINOX® permet de valorise l’espace tout en assurant la sécurité des usagers.